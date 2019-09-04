Первой премьерой сезона в Театре Табакова станет спектакль "Ревизор"

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что спектакль "Ревизор" в постановке Сергея Газарова станет первой премьерой сезона 2019-2020 года.

На сборе труппы в преддверии нового сезона, который откроется 9 сентября, худрук поделился, что репетиции идут "непросто, но радостно". В спектакле задействован и сам Машков - он сыграет Городничего, сообщает РИА Новости.

Актер также отметил, что он поставит два спектакля: на сцене на Чистых прудах пройдет премьера комедии по пьесе Терри Джонсона "Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мерилин Монро", а на сцене на Сухаревской - "А.Н.О." по детективному роману Агаты Кристи "Десять маленьких индейцев". Кстати, художником по костюмам станет модельер Валентин Юдашкин.