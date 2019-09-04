Пенсионный фонд России (ПФР) предложил изменить механизм выплаты накопительной пенсии тем, кто получает всю накопленную сумму сразу, а не в виде стандартных ежемесячных выплат.

Если накопления меньше 453 тысяч, их выплатят сразу. Фото: photoxpress

По действующему порядку единовременно выплачивается вся сумма накоплений, если ежемесячные выплаты составляют менее 5% от страховой и накопительной пенсий на день назначения. Суть предложения - установить этот порог на уровне 20% общероссийского прожиточного минимума пенсионера: если пенсионные накопления меньше, то они должны выплачиваться сразу.

Если совсем просто, то сейчас при выходе человека на пенсию сумма его накоплений делится на "период дожития", который ежегодно определяет правительство (на этот год - 252 месяца), и в случаях, когда результат составляет менее 5% обычной пенсии, все накопления выплачиваются разом. Например, при пенсии в 14,1 тыс. рублей порог для ежемесячной накопительной выплаты составляет 705 рублей. Если получается меньше, человеку возвращают все накопления (в нашем примере они могут составить до 177 тыс. рублей: 705 умножаем на 252).

По новым правилам деньги будут отдавать сразу, если месячная сумма получается меньше 1,8 тысячи (прожиточный минимум пенсионера сейчас - 9,2 тысячи): к моменту назначения пенсии у человека должно быть накоплено от 453 тысяч рублей (цифра поменяется вместе с прожиточным минимумом), иначе выплата накоплений будет единовременной.

"Предложенный вариант определения вида выплаты пенсионных накоплений не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться средства, только небольшое перераспределение доли получателей накопительной пенсии и единовременной выплаты в сторону последней, поскольку пенсионные накопления тех, кто сегодня выходит на пенсию, формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз, - пояснили "РГ" в ПФР. - Сам механизм выплаты пенсионных накоплений, включая существующие виды выплаты, менять не планируется".