Внедрение технологий в сферу права позволяет не только освободить юристов от рутинных задач, отнимающих много сил и времени, но в первую очередь включить в их функционал стратегические для бизнеса направления. В преддверии международной конференции о трансформации бизнеса в эпоху правовых технологий Skolkovo LegalTech. BlackEdition главный операционный директор Сингапурской академии права (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Пол Нио рассказал об актуальных трендах и острых проблемах в индустрии, а также поделился своими ожиданиями от сотрудничества России и Сингапура по развитию рынка юридических технологий.

- Вы выступали с докладом "Правовые инновации в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2019 год" в Стэнфорде, где отметили, что в последние годы инновационные технологии активно внедрялись на LegalTech-рынках стран региона. Что послужило драйверами такого роста?

- Я лучше знаком с азиатскими рынками, но могу отметить и некоторые глобальные тренды, которые характерны как для международных корпораций, так и для консалтинговых фирм. На рост рынка LegalTech повлияло желание юрфирм увеличить свою продуктивность и экономическую эффективность, а также задача найти новые источники дохода. Для решения большинства мелких рутинных задач обычно привлекаются младшие сотрудники, новички и интерны. Однако "вручную" обрабатывать огромное количество информации становится все сложнее - проверка электронных документов, составление справок и т. п. отнимает много времени и ресурсов. Для Сингапура эта проблема стояла особенно остро, учитывая нехватку рабочей силы и рост зарплат. Клиенты также стали более требовательными и ждут качественные решения чуть ли не на следующий день. Все это приводит к тому, что у юридических фирм не остается другого выбора, кроме как обращаться к LegalTech для того, чтобы подстроиться под новые реалии рынка и составить достойную конкуренцию альтернативным поставщикам услуг.

Главным драйвером внедрения технологий в юридическую сферу стала необходимость быстро обрабатывать большие объемы данных, не увеличивая затрат.

- Говорят, что юридическая сфера традиционно медленно поддается инновациям. Как можно простимулировать сектор активнее внедрять LegalTech-решения? Должно ли в этом участвовать государство?

- Несмотря на положительные тренды в целом, не все юридические фирмы готовы вкладываться в развитие LegalTech-направлений. Бытует мнение, что внедрение технологий очень затратно и не является приоритетной задачей. Происходит это в основном потому, что старшие партнеры - те, кто принимают решения и выделяют бюджет, - не считают траты на инновации оправданными. Поэтому наше государство создало инвестиционную схему, призванную простимулировать внедрение LegalTech-решений в компаниях. Такая модель государственной поддержки доказала свою эффективность в Сингапуре, и сейчас все больше наших компаний исследуют LegalTech- рынок.

В Сингапуре решающую роль в развитии LegalTech сыграли два фактора: поддержка государства и растущие требования рынка.

К сожалению, я еще не сталкивался с другими примерами, где государство занимало бы такую же активную позицию по отношению к сегменту LegalTech, как в Сингапуре. Несмотря на это, задачи, стоящие перед юридическими фирмами во всем мире, схожи. Повысить продуктивность, сократить расходы, показать клиентам свое рыночное превосходство над конкурентами и повысить привлекательность для партнеров и потребителей - это и есть реальные двигатели инноваций в юридической сфере.

Фото: пресс-служба IPQuorum

- Вы назвали глобальные драйверы внедрения высоких технологий в такой консервативной сфере, как юридическая. Какая картина наблюдается на российском рынке LegalTech?

- Я не специалист по российскому рынку, но мне кажется, что в России как раз-таки не хватает комплексной поддержки сферы LegalTech со стороны государства. Конечно, есть интересные проекты - к примеру, Фонд "Сколково" со своей программой поддержки LegalTech-стартапов, директором которой выступает мой друг Антон Пронин. Очень хорошо, что такие программы появляются в России. Хотелось бы, чтобы их было больше.

- При Сингапурской академии права работает инновационная программа FLIP (Future Law Innovation Programme) - платформа, одновременно представляющая собой виртуальное сообщество, коворкинг и акселератор для стартапов в сфере LegalTech. Основная задача программы - помочь компаниям преобразовать свою бизнес-модель и подготовить базу для внедрения технологий. Какие советы вы можете дать компаниям, заинтересованным в LegalTech?

- Это очень важный момент. Распространено ошибочное мнение, что инновации начинаются с технологий.

Технологии - это всего лишь инструмент, который должен использоваться для достижения определенных целей. Первым шагом на пути к инновации должно стать переосмысление бизнес-моделей и процессов компании.

Если они не готовы к внедрению технологий, то эффективность такого шага минимальна. В этом случае будет явное несовпадение между тем, на что способны технологии, и реальными результатами, которые вы получите на практике. Наша программа направлена на то, чтобы показать юридическим фирмам, отделам и практикам, как правильно оценить свои внутренние процессы и обозначить те направления, которые стоит улучшить при помощи технологий.

Задача инноваций - увеличить эффективность и продуктивность, а также открыть новые источники дохода в тех сферах, которые были ранее недоступны. Таким образом можно привлечь новых клиентов и увеличить свою конкурентоспособность на рынке.

На практике существует два основных вида оптимизации бизнес-процессов компании. Первый - "оборонительная игра", направленная на сокращение затрат. Второй направлен на рост возможностей компании и расширение бизнеса.

Помимо оптимизации бизнес-процессов также необходимо обратить внимание на структуру компании. Большинство юридических фирм в Сингапуре - партнерства. Такая модель не способствует быстрому внедрению инноваций, так как не все партнеры могут согласиться инвестировать в технологии. Поэтому важно понимать, как именно лучше строить бизнес, чтобы успевать за изменениями на рынке.

- Имеет ли значение, какой механизм оплаты труда применяет юрфирма? Есть ли у вас советы насчет того, какой вариант будет самым оптимальным?

- Да, еще один возможный барьер для успешного внедрения технологий - это система оплаты услуг, используемая компанией. К примеру, почасовая ставка идет вразрез с поставленными целями увеличить продуктивность, так как предполагает, что чем больше времени займет процесс, тем больше будет выгода. Сегодня на рынке представлен широкий спектр поставщиков услуг, и такая схема теряет популярность. Нужно учитывать эти моменты и делать фирму максимально привлекательной для клиентов. Все перечисленные мной аспекты и составляют основу инновации бизнес-модели компании.

Я всегда говорю, что инновация начинается изнутри. Только после того, как все внутренние процессы компании были проанализированы, можно задумываться о применении LegalTech-решений для их оптимизации. Определите, чего хотят клиенты, какие возможности есть у вашей компании, что вы хотите исправить с помощью технологий - в этом и заключается инновация.

- Как новые технологии, особенно такие как ИИ, машинное обучение и блокчейн, уже поменяли работу юридических компаний? Что вы можете сказать об основных трендах и проблемах?

- Пока у современных технологий все же довольно ограниченное влияние на юридическую сферу. В Сингапуре есть несколько решений на основе ИИ. Но так как эти технологии появились недавно, они еще не используются в полном объеме. Проблема в том, что в юридических компаниях недостает специалистов, способных обучить ИИ-алгоритмы корректному решению сложных задач. Сейчас это направление только развивается. Блокчейн-решения также не особо представлены на сингапурском рынке, и основные направления сейчас - это нотариальное заверение и регистрация земельных участков. Опять-таки, это очень ограниченное применение.

- В 2019 году Сингапурская академия права, Фонд "Сколково" и Ассоциация IPChain договорились о сотрудничестве. Какие цели у этого партнерства?

- На данный момент Ассоциация IPChain - единственная российская компания, присоединившаяся к FLIP. Это очень перспективное решение. В дальнейшем мы хотим помочь российским LegalTech-компаниям выйти на азиатские рынки. Здесь очень много открытых возможностей: сфера LegalTech активно развивается, есть большой спрос на новые предложения, и многие компании показывают свою заинтересованность. У тех, кто первым выйдет на рынок, будет колоссальное преимущество. В отличие от уже устоявшихся американского и европейского рынков в АСЕАН новые игроки смогут заявить о себе. Пока большинство компаний приходят из Америки и Великобритании, и мне бы хотелось видеть больше российских решений.

Также надеюсь, что наше сотрудничество позволит сингапурским и российским компаниями совместно разрабатывать LegalTech-решения, которые можно будет в дальнейшем применять на международном уровне.

- Какие у вас ожидания от Skolkovo LegalTech. BlackEdition в этом году?

- Я очень жду конференцию. Для меня это в первую очередь обучающая поездка. Я много читал про российский LegalTech-рынок, общался с российскими коллегами. И мне очень приятно узнавать, что этот сектор стал активно развиваться в России.

Я надеюсь, что на конференции Skolkovo LegalTech. BlackEdition я смогу поделиться опытом внедрения правовых инноваций, познакомить российские LegalTech-проекты с возможностями на сингапурском рынке, а также рассмотреть перспективы сотрудничества. Индустрия сейчас очень активно развивается, и я с радостью открою для себя новые стороны сферы LegalTech в России.