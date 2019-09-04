Популярная низкоуглеводная диета может быть опасна для печени

Кетодиета может способствовать возникновению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), при которой в органе накапливается лишний жир. Это, в свою очередь, имеет серьезные последствия, такие как цирроз и рак печени, говорится в статье, опубликованной на сайте медицинской школы университета Южной Калифорнии (USC, США).

По последним оценкам, у четверти населения мира НАЖБП и до 35% - в промышленно развитых странах. "Раньше у большинства моих пациентов был диагностирован гепатит С - сегодня у большинства из них жировая болезнь печени", - говорит Хьюго Розен, специалист по болезням печени, декан медицинского факультета USC. По его словам, главная причина НАЖБП - постоянно увеличивающийся вес.

И, как правило, большинство из тех, кто имеет избыточный вес, стремятся от него избавиться с помощью популярной кетодиеты. Ее суть в том, что в рационе резко ограничиваются углеводы, умеренно - белки, а потребление жиров, напротив, увеличивается. Это вынуждает организм использовать в качестве основного источника энергии жиры, а не углеводы, которые перерабатываются в глюкозу.

"Но если люди с НАЖБП перейдут на кетогенную диету, это может еще больше усугубить проблему и привести к серьезным осложнениям, - опасается Розен. - Пациенты с НАЖБП имеют как минимум двукратный риск смерти от сердечного приступа или от инсульта. Кроме того, есть повышенный риск развития рака печени даже при отсутствии явного цирроза".

У НАЖБП репутация "тихого убийцы": многие люди даже и не догадываются, что у них жировая болезнь печени, поскольку заболевание, как правило, изначально не вызывает никакого дискомфорта до тех пор, пока не разовьется до более поздней стадии - цирроза, неалкогольного стеатогепатит (НАСГ) или даже рака. Заболевание можно диагностировать с помощью анализов крови, УЗИ или МРТ.

Потеря веса является основной стратегией борьбы с НАЖБП. Однако кетодиета, считает Розен, не лучший выбор, поскольку повышенное потребление жиров приводит к ожирению печени. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного на мышах.

Вместо нее он предлагает придерживаться сбалансированной диеты, включающей продукты с высоким содержанием клетчатки, овощи, фрукты, рыбу, постное мясо, орехи, яйца, семена и нерафинированные масла. И рекомендует не переусердствовать с жирами, особенно из обработанных продуктов. Фруктоза и другие сахара также представляют собой серьезную угрозу, особенно в газированных напитках, конфетах, сладких хлопьях, подслащенных соках и фаст-фуде: рафинированные продукты могут повышать уровень холестерина и вызывать воспаление в печени.

Особая проблема для людей с НАЖБП - алкоголь: даже умеренное потребление алкоголя (от 10 до 20 граммов для женщин и от 10 до 30 граммов для мужчин в день) может вызвать проблемы, ссылается Розен на недавнее исследование, в котором участвовали 60 000 корейцев с НАЖБП.