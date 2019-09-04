Посольство РФ удивила позиция Болгарии в отношении исторической выставки

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского МИД о выставке, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы. В Болгарии эту выставку расценили как вмешательство во внутриполитические дела страны, а также попросили не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

По словам российских дипломатов, цель выставки - ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из фондохранилищ РФ. Многие документы ранее не были известны общественности или их только недавно рассекретили, пишет ТАСС.

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - говорится в заявлении российского диппредставительства.

Отметим, что выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии девятого сентября.