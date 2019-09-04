Новости

Пентагон урезал финансирование своих программ ради строительства стены 02:46
Посольство РФ удивила позиция Болгарии в отношении исторической выставки 02:20
Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным 01:56
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан "самой опасной страной в мире" 01:38
Volkswagen представит еще один нестандартный Tiguan 01:28
В США торговая сеть Walmart ограничит продажу оружия и боеприпасов 00:55
СК возбудил дело о гибели девочки из Петербурга на турецком курорте 00:25
"Роскосмос" опроверг данные об угрожающем МКС космическом мусоре 00:24
Экс-чемпионка UFC перейдет в Bellator с рекордным контрактом в истории ММА 00:23
США ввели санкции против космической отрасли Ирана 03.09.2019
РФС готовит реформу судейства 03.09.2019
Определились все участники 1/16 финала Кубка России 03.09.2019
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков 03.09.2019
У Романа Зобнина родилась дочь 03.09.2019
Суд не одобрил скандальный брак взрослого иранца с 11-летней девочкой 03.09.2019
Румынский дипломат погиб при взрыве в Кабуле 03.09.2019
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону 03.09.2019
Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД 03.09.2019
На севере Петербурга открыли новую развязку с ЗСД 03.09.2019
Скончалась сестра Юлии Тимошенко 03.09.2019
Итальянцы проголосовали на онлайн-референдуме "за" новый кабмин 03.09.2019
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам 03.09.2019
В Петербурге похоронили погибшую в Турции девочку 03.09.2019
Глава МВД Грузии стал премьером 03.09.2019
Новый Nissan Juke: платформа от Captur, движок от Micra 03.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
04.09.2019 02:20
Рубрика: Власть

Посольство РФ удивила позиция Болгарии в отношении исторической выставки

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского МИД о выставке, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы. В Болгарии эту выставку расценили как вмешательство во внутриполитические дела страны, а также попросили не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

В посольстве России ответили на слова Джонсона о Второй мировой войне

По словам российских дипломатов, цель выставки - ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из фондохранилищ РФ. Многие документы ранее не были известны общественности или их только недавно рассекретили, пишет ТАСС.

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - говорится в заявлении российского диппредставительства.

Отметим, что выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии девятого сентября.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Болгария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов