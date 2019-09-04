Посольство: Россиянин отпущен с британского танкера в Иране

Посольство РФ в Тегеране подтвердило, что наш соотечественник, находившийся в составе многонационального экипажа британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного в июле иранскими властями в Ормузском проливе, покидает территорию Исламской республики.

Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-атташе дипмиссии Андрей Ганенко. По его информации, всего иранская сторона отпускает семерых моряков. "Это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана", - отметил дипломат.

Известно, что гражданин РФ работал на судне электромехаником. При этом на борту остается минимальный состав экипажа, который сможет вывести танкер в море, когда будет принято решение о его полном освобождении. Ранее официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави объявил, что действительно принято решение отпустить семь человек с танкера.