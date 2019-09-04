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04.09.2019 16:39
Рубрика: Экономика

Потребительские цены в России снизились четвертый раз за год

В России отмечается очередная дефляция. Уровень потребительских цен за неделю, с 27 августа по 2 сентября, упал на 0,1 процента. Об этом говорится в отчете Росстата.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Напомним, что это уже четвертая зафиксированная дефляция в 2019 году.

Больше всего подешевели овощи (в среднем 3,2 процента). Так, лук репчатый упал в цене на 7,7 процента, морковь - на 6,7 процента, картофель - на 6,2 процента, помидоры - на 5,8 процента.

Фото: Владимир Аносов
Подорожают ли органические продукты в следующем году

А вот огурцы подорожали на 1,5 процента. Также стоит отметить рост цены на яйца - 0,5 процента. Рыба мороженая, хлеб, гречка и молоко поднялись в цене на 0,2 процента.

Что касается бензина, то стоимость на этот товар за указанную выше неделю не изменилась.

Если брать уровень потребительских цен по году, то мы наблюдаем инфляцию, которая составила примерно 4,3 процента.

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на продукты
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