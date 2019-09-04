Потребительские цены в России снизились четвертый раз за год

Напомним, что это уже четвертая зафиксированная дефляция в 2019 году.

Больше всего подешевели овощи (в среднем 3,2 процента). Так, лук репчатый упал в цене на 7,7 процента, морковь - на 6,7 процента, картофель - на 6,2 процента, помидоры - на 5,8 процента.

А вот огурцы подорожали на 1,5 процента. Также стоит отметить рост цены на яйца - 0,5 процента. Рыба мороженая, хлеб, гречка и молоко поднялись в цене на 0,2 процента.

Что касается бензина, то стоимость на этот товар за указанную выше неделю не изменилась.

Если брать уровень потребительских цен по году, то мы наблюдаем инфляцию, которая составила примерно 4,3 процента.