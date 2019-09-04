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04.09.2019 20:14
Рубрика: Спорт

Катарская восьмерка

Представлен логотип чемпионата мира по футболу 2022
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
Накануне Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала логотип чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Эмблема представляет собой красивый узор в виде восьмерки, сопровождаемый текстовым шрифтом в арабском стиле.

Как отмечается в пресс-релизе ФИФА, официальная эмблема 22-го по счету первенства планеты воплощает в себе видение события, которое объединяет и охватывает весь мир, в то же время включая в себя поразительные элементы местной арабской культуры и отсылки к красивой игре.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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По замыслу создателей, изогнутые формы логотипа отражают волнистость дюн пустыни, а непрерывная петля олицетворяет собой как число восемь - напоминание о восьми невероятных стадионах, которые примут матчи, - так и символ бесконечности.

Помимо отражения формы знакового трофея за победу в чемпионате мира, центральная форма эмблемы вдохновлена традиционной шерстяной шалью. Зимой шали носят по всему миру и, в частности, в арабском регионе и в странах Персидского залива. Зимний узор отражает тот факт, что турнир станет первым чемпионатом мира, который будет сыгран в ноябре и декабре.

Как говорится в официальной презентации ФИФА, шрифт, созданный для сопровождения эмблемы, отражает традиционную арабскую каллиграфию в новом современном стиле, черпая вдохновение в азиатском регионе и сочетая традицию и современность.

Напомним, что футбольный чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Спорт Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу в Катаре
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