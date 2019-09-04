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Представлена новая версия Android. В ней есть одно кардинальное отличие

Текст:   Богдан Бобров
04.09.2019,  
13:50
Фото: Google Фото: Google
Фото: Google

После долгой череды бета-тестов компания Google официально объявила о выходе стабильной версии операционной системы Android 10.

Пользователи смартфонов Pixel - фирменной линейки поисковика - уже могут обновить ПО "по воздуху".

Другие производители начнут перевод своих устройств на последнюю версию "зеленого робота" до конца года.

Самое главное отличие юбилейного Android от предшественников - отсутствие "сладкой" приставки в названии. До этого в течение десятилетия каждый крупный апдейт именовался в честь какого-нибудь десерта в алфавитном порядке: Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo и Pie.

Поисковый гигант мотивировал отказ от традиции тем, что в различных регионах эти названия ни о чем не говорят людям, а в некоторых культурах ассоциируются совсем с другими вещами, отличными от кондитерских изделий.

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Все остальные улучшения, такие как новая темная тема, оптимизации безопасности и режима секретности, а также управление жестами в той или иной степени уже применялась в различных оболочках от крупных производителей отрасли.

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