Представлена новая версия Android. В ней есть одно кардинальное отличие

После долгой череды бета-тестов компания Google официально объявила о выходе стабильной версии операционной системы Android 10.

#Android10 is here 🎉 and ready to help. Full of new and familiar features, Android is more inclusive, accessible and safer than ever. pic.twitter.com/uszOlbGm6P — Android (@Android) September 3, 2019

Пользователи смартфонов Pixel - фирменной линейки поисковика - уже могут обновить ПО "по воздуху".

Другие производители начнут перевод своих устройств на последнюю версию "зеленого робота" до конца года.

Самое главное отличие юбилейного Android от предшественников - отсутствие "сладкой" приставки в названии. До этого в течение десятилетия каждый крупный апдейт именовался в честь какого-нибудь десерта в алфавитном порядке: Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo и Pie.

Поисковый гигант мотивировал отказ от традиции тем, что в различных регионах эти названия ни о чем не говорят людям, а в некоторых культурах ассоциируются совсем с другими вещами, отличными от кондитерских изделий.

Все остальные улучшения, такие как новая темная тема, оптимизации безопасности и режима секретности, а также управление жестами в той или иной степени уже применялась в различных оболочках от крупных производителей отрасли.