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04.09.2019 16:26
Рубрика: В мире

Премьер Испании хочет с 2040 года запретить продажу поддержанных машин

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Испании Педро Санчес предлагает запретить с 2040 года продажу подержанных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Как пишет El Mundo, это один из пунктов правительственной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Фото: iStock
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Сама программа состоит из 390 мер, и пункт с запретом идет в ней под №256. "С 2040 года мы запретим продажу в Испании легковых автомобилей, работа двигателей которых ведет к выбросу углекислого газа, за исключением тех, которые зарегистрированы как исторические транспортные средства при условии, что они предназначены для некоммерческого использования", - говорится в программе.

В последнем случае речь идет машинах, представляющих интерес для коллекционеров.

Автомобилисты уже возмутились этими планами, называя их безответственными. По словам главы Национальной ассоциации продавцов автомобилей и запчастей Рауля Паласиоса, они идут вразрез с европейскими нормами, путают покупателей и приведут в итоге к увеличению возраста автопарка.

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Санчес же уверен, что только так можно побудить испанцев покупать машины с электродвигателями. При этом он обещает оказать им экономическую помощь, чтобы подстегнуть продажи.

Впрочем, до обозначенной им даты еще много времени, и далеко не факт, что через 20 лет у власти будет правительство, согласное реализовать эти планы.

В мире Европа Испания
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