Премьер Узбекистана и глава "Росатома" открыли в Ташкенте филиал МИФИ

Во вторник, 3 сентября, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в присутствии других уважаемых гостей открыли Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ.
Этот вуз, по сути - главная в России "кузница" специалистов-ядерщиков, был создан и развивался вместе с атомной отраслью, обрел мировую известность под названием "Московский инженерно-физический институт" и сегодня, уже в статусе Национального исследовательского ядерного университета, остается флагманом высшего профессионального образования в своей сфере.
Национальные филиалы НИЯУ МИФИ есть в большинстве атомградов России, включая ядерные центры Саров и Снежинск, промышленные Озерск, Северск, Новоуральск, Железногорск, крупные города-спутники при АЭС. И такая разветвленная сеть, позволяющая готовить кадровую смену для всех переделов и направлений, которые были, есть или могут возникнуть в атомной отрасли, не просто доказала свою состоятельность, а вызывает растущий деловой интерес у зарубежных партнеров "Росатома".
Филиал в Ташкенте - как раз первая ласточка. Здесь будут вести подготовку в соответствии с международными стандартами по четырем образовательным программам бакалавриата: "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерные физика и технологии", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника".
Как напомнил, выступая на церемонии 3 сентября, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, толчком к созданию такого учебного заведения стал подписанный в сентябре 2018 года меморандум о строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Приоритетной площадкой для нее выбрано место вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Сейчас там проводится второй, более детальный этап изыскательных работ, по итогам которых должно быть вынесено решение о возможности размещения в намеченном районе двух атомных энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.
Отвечая на вопрос "Российской газеты", генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев дал понять, что полный цикл изысканий планируется завершить к 2020 году. Вслед за этим - оформление лицензии на привязку станции к выбранной площадке. С момента получения такого согласования можно начинать проектирование самой АЭС и только потом - приступать к ее строительству. В инженерных изысканиях сейчас задействованы не только узбекские и российские специалисты, но и международные эксперты, а весь подготовительный процесс реализуется в строгом соответствии с международными стандартами. Главная задача - чтобы площадка соответствовала нормам МАГАТЭ и соблюдался ключевой приоритет - обеспечение безопасности.
Экономика Узбекистана сейчас на подъеме, электроэнергии не хватает и спрос на нее растет, поэтому уже в 2027-2028 годах здесь хотели бы видеть первую АЭС в действии. А значит, надо форсировать подготовку национальных кадров, включая монтажников, испытателей оборудования и, конечно, эксплуатационный персонал. И лучше всего это делать дома. Хотя и в Москве, на "материнской" базе НИЯУ МИФИ уже второй год проходят обучение по ядерным специальностям более 50 студентов из Узбекистана.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев в связи с этим отметил, что идея открытия филиала МИФИ в Ташкенте принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и была деятельно поддержана президентом России Владимиром Путиным во время их рабочих встреч. В результате всего за год в пригороде Ташкента поселке Улугбек, где находится Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана, поднялся новый, с иголочки, учебный корпус - со светлыми, современными аудиториями, библиотекой, коворкинг-центром, Wi-Fi-зонами и необходимым лабораторным оснащением.
Полноправными хозяевами всего этого и главными именинниками в день открытия Ташкентского филиала стали первые 100 юношей и девушек, уже зачисленные на первый курс. А сам он стал без преувеличения курсом надежды для атомной отрасли Узбекистана. Вступительные экзамены прошли в августе - по математике, физике и русскому языку. Конкурс составил более шести человек на место. Помимо знаний в естественно-научных дисциплинах абитуриенты должны были показать хороший уровень русского языка - на нем принимали экзамены и на русском же будут вести обучение.
Преподавательский состав уже сформирован. Заранее отобранные кандидатуры из местных вузов прошли тестирование и сертификацию с учетом требований НИЯУ МИФИ. Там же, на "материнской" платформе, но при тесном взаимодействии с Агентством по развитию атомной энергетики "Узатом" как основным заказчиком специалистов разработаны учебные программы по каждому направлению подготовки.
Еще один важный момент - обучение молодых узбекских атомщиков будет проходить в тесном сотрудничестве с учеными национального Института ядерной физики. Как уже сказано, он принадлежит Академии наук Узбекистана и в этом году отмечает 60-летие с начала своей работы. А с появлением рядом, на одной площадке, перспективного соседа в лице Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ обретает по существу вторую молодость и новый смысл своего существования. Президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев, вручая студенческие билеты первокурсникам, так прямо и сказал: "Мы не боги, чтоб над вами возвышаться. Приду к вам с лекцией, и вас ждем в наших лабораториях".
Ректор НИЯУ МИФИ со своей лекцией о лучшем в России "атомном" университете выступил перед студентами-первокурсниками, их преподавателями и родителями в день открытия. И призвал не пасовать перед трудностями в учебе. "А они обязательно будут, особенно на первых двух курсах, - предупредил Михаил Стриханов. - Программа у нас напряженная, но интересная, она для тех, кто в МИФИ пришел всерьез".
Первокурсникам объяснили, что у всех, кто раньше времени не сойдет с дистанции, будет право получить диплом о высшем образовании российского образца, признаваемый в Узбекистане и за его пределами. А всех выпускников обеспечат рабочими местами на предприятиях новой для Узбекистана атомной отрасли.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, а вместе с ним глава "Узатома" Журабек Мирзамахмудов и ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов обошли новый учебный корпус, заглянули в несколько лабораторий и убедились, что немалые финансовые вложения обеих сторон в совместный проект пошли по назначению и уже завтра-послезавтра начнут приносить свои плоды.
Алексей Лихачев, генеральный директор ГК "Росатом":
- Строительство первой атомной электростанции в Узбекистане - масштабный проект, реализация которого, безусловно, невозможна без развития кадрового потенциала. Подготовка персонала является основой для успешного развития атомной отрасли в стране, и мы рады, что наше двустороннее сотрудничество в этой сфере развивается столь успешно.