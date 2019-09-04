Премьер Узбекистана и глава "Росатома" открыли в Ташкенте филиал МИФИ

Учебный год в Узбекистане открывается сразу за Днем независимости, который тут отмечают 1 сентября. В этот раз главный национальный праздник и начало занятий у студентов и школьников были ознаменованы не только красочным салютом в центре Ташкента, но и яркой вузовской премьерой в пригороде узбекской столицы.

Во вторник, 3 сентября, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в присутствии других уважаемых гостей открыли Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ.

Этот вуз, по сути - главная в России "кузница" специалистов-ядерщиков, был создан и развивался вместе с атомной отраслью, обрел мировую известность под названием "Московский инженерно-физический институт" и сегодня, уже в статусе Национального исследовательского ядерного университета, остается флагманом высшего профессионального образования в своей сфере.

249 преподавателей из России было привлечено к работе в вузах Узбекистана в первой половине 2019 года. С начала сентября это число увеличилось

Национальные филиалы НИЯУ МИФИ есть в большинстве атомградов России, включая ядерные центры Саров и Снежинск, промышленные Озерск, Северск, Новоуральск, Железногорск, крупные города-спутники при АЭС. И такая разветвленная сеть, позволяющая готовить кадровую смену для всех переделов и направлений, которые были, есть или могут возникнуть в атомной отрасли, не просто доказала свою состоятельность, а вызывает растущий деловой интерес у зарубежных партнеров "Росатома".

Филиал в Ташкенте - как раз первая ласточка. Здесь будут вести подготовку в соответствии с международными стандартами по четырем образовательным программам бакалавриата: "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерные физика и технологии", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника".

Как напомнил, выступая на церемонии 3 сентября, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, толчком к созданию такого учебного заведения стал подписанный в сентябре 2018 года меморандум о строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Приоритетной площадкой для нее выбрано место вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Сейчас там проводится второй, более детальный этап изыскательных работ, по итогам которых должно быть вынесено решение о возможности размещения в намеченном районе двух атомных энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

Отвечая на вопрос "Российской газеты", генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев дал понять, что полный цикл изысканий планируется завершить к 2020 году. Вслед за этим - оформление лицензии на привязку станции к выбранной площадке. С момента получения такого согласования можно начинать проектирование самой АЭС и только потом - приступать к ее строительству. В инженерных изысканиях сейчас задействованы не только узбекские и российские специалисты, но и международные эксперты, а весь подготовительный процесс реализуется в строгом соответствии с международными стандартами. Главная задача - чтобы площадка соответствовала нормам МАГАТЭ и соблюдался ключевой приоритет - обеспечение безопасности.

Экономика Узбекистана сейчас на подъеме, электроэнергии не хватает и спрос на нее растет, поэтому уже в 2027-2028 годах здесь хотели бы видеть первую АЭС в действии. А значит, надо форсировать подготовку национальных кадров, включая монтажников, испытателей оборудования и, конечно, эксплуатационный персонал. И лучше всего это делать дома. Хотя и в Москве, на "материнской" базе НИЯУ МИФИ уже второй год проходят обучение по ядерным специальностям более 50 студентов из Узбекистана.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев в связи с этим отметил, что идея открытия филиала МИФИ в Ташкенте принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и была деятельно поддержана президентом России Владимиром Путиным во время их рабочих встреч. В результате всего за год в пригороде Ташкента поселке Улугбек, где находится Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана, поднялся новый, с иголочки, учебный корпус - со светлыми, современными аудиториями, библиотекой, коворкинг-центром, Wi-Fi-зонами и необходимым лабораторным оснащением.

Полноправными хозяевами всего этого и главными именинниками в день открытия Ташкентского филиала стали первые 100 юношей и девушек, уже зачисленные на первый курс. А сам он стал без преувеличения курсом надежды для атомной отрасли Узбекистана. Вступительные экзамены прошли в августе - по математике, физике и русскому языку. Конкурс составил более шести человек на место. Помимо знаний в естественно-научных дисциплинах абитуриенты должны были показать хороший уровень русского языка - на нем принимали экзамены и на русском же будут вести обучение.

На "материнской" базе НИЯУ МИФИ уже второй год проходят обучение по ядерным специальностям более 50 студентов из Узбекистана

Преподавательский состав уже сформирован. Заранее отобранные кандидатуры из местных вузов прошли тестирование и сертификацию с учетом требований НИЯУ МИФИ. Там же, на "материнской" платформе, но при тесном взаимодействии с Агентством по развитию атомной энергетики "Узатом" как основным заказчиком специалистов разработаны учебные программы по каждому направлению подготовки.

Еще один важный момент - обучение молодых узбекских атомщиков будет проходить в тесном сотрудничестве с учеными национального Института ядерной физики. Как уже сказано, он принадлежит Академии наук Узбекистана и в этом году отмечает 60-летие с начала своей работы. А с появлением рядом, на одной площадке, перспективного соседа в лице Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ обретает по существу вторую молодость и новый смысл своего существования. Президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев, вручая студенческие билеты первокурсникам, так прямо и сказал: "Мы не боги, чтоб над вами возвышаться. Приду к вам с лекцией, и вас ждем в наших лабораториях".

Ректор НИЯУ МИФИ со своей лекцией о лучшем в России "атомном" университете выступил перед студентами-первокурсниками, их преподавателями и родителями в день открытия. И призвал не пасовать перед трудностями в учебе. "А они обязательно будут, особенно на первых двух курсах, - предупредил Михаил Стриханов. - Программа у нас напряженная, но интересная, она для тех, кто в МИФИ пришел всерьез".

Первокурсникам объяснили, что у всех, кто раньше времени не сойдет с дистанции, будет право получить диплом о высшем образовании российского образца, признаваемый в Узбекистане и за его пределами. А всех выпускников обеспечат рабочими местами на предприятиях новой для Узбекистана атомной отрасли.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, а вместе с ним глава "Узатома" Журабек Мирзамахмудов и ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов обошли новый учебный корпус, заглянули в несколько лабораторий и убедились, что немалые финансовые вложения обеих сторон в совместный проект пошли по назначению и уже завтра-послезавтра начнут приносить свои плоды.

Прямая речь

Алексей Лихачев, генеральный директор ГК "Росатом":

- Строительство первой атомной электростанции в Узбекистане - масштабный проект, реализация которого, безусловно, невозможна без развития кадрового потенциала. Подготовка персонала является основой для успешного развития атомной отрасли в стране, и мы рады, что наше двустороннее сотрудничество в этой сфере развивается столь успешно.