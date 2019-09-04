Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ

Если расширить формат собственной фантазии до размеров современного мегаполиса, то именно таким представляется экспозиция белорусской литературы на XXXII Московской международной книжной ярмарке госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте. Ведь здесь представлены, пояснил он свои эмоции, "даже экземпляры техники первопечатников. Это говорит о том, что Беларусь всегда была одним из центров культуры".

Презентация национального стенда братской страны состоялась 4 сентября сразу после торжественного открытия престижного книжного форума, сообщает БЕЛТА, уточняя, что в этом году республика получила на ярмарке статус почетного гостя и является одной из самых масштабных на книжном форуме. Достаточно пояснить, что общая площадь книжных фолиантов превышает 200 кв. метров.

Кстати, книги, изданные в Беларуси, первыми встречают любителей печатного слова, расположившись в самом центре одного из крупнейших павильонов ВДНХ. На церемонии открытия национального стенда собралось много почетных гостей. В их числе и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России Владимир Григорьев и многие другие.

"Отрадно видеть столько гостей на белорусском стенде, - сказал, открывая экспозицию, министр информации РБ Александр Карлюкевич. - Мы старались создать экспозицию, которая привлекла бы всех к чтению, духовности, нравственности, которая помогла бы жителям всей планеты жить в мире. Об этом все наши книги, мы привезли сюда их тысячи наименований".

Он поблагодарил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям России за возможность в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки так широко представить книги, изданные в Синеокой.

Большой радостью назвал возможность увидеть результаты труда белорусских книгоиздателей спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой. "Белорусское книгоиздательство в прошлом году отметило свое 500-летие, и это было нашим общим праздником, - напомнил он. - Белорусская литература - великая часть национального сознания. Рад тому, что здесь много книг на русском языке, - это тоже характерная черта нашей сегодняшней жизни. В Беларуси книга по-прежнему востребована, по-прежнему нужна, и уверен, что стенд наших белорусских друзей будет в высшей степени интересен для всех посетителей выставки".