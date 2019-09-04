Пробьется ли сборная Беларуси в финальную часть Евро-2020?

В отборочном цикле чемпионата Европы-2020 по футболу наступает решающая пора. До конца турнира осталась пара месяцев, но уже сейчас ряд сборных практически обеспечили себе выход в финальную стадию.

С появлением Лиги наций у многих сборных, ранее реально не претендовавших на поездку на чемпионат Европы, теперь есть определенные шансы пробиться туда, войти в историю. Касается это и Беларуси. В четырех стартовых встречах в своей группе "красно-зеленые" не набрали ни одного очка. Впрочем, ругать команду за это по большому счету не за что: дважды она уступила с минимальным преимуществом крепкой Северной Ирландии, а также потерпела поражения в матчах с грандами мирового футбола Германией и Голландией.

Тем не менее предстоящие два поединка с Эстонией (6 и 10 сентября) имеют для белорусов большое значение. Во-первых, не стоит забывать о рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), на основании которого формируются группы в отборочных циклах. Во-вторых, команда у Беларуси молодая, и на таком уровне любой матч пойдет ей на пользу. Наконец, в-третьих, оставшиеся четыре встречи отборочного цикла вполне можно рассматривать как этап подготовки к решающим баталиям за выход на Евро-2020. А такой шанс у Беларуси действительно есть.

Выиграв свою группу в Лиге наций (D), белорусы вышли в полуфинал турнира, в котором в марте следующего года они встретятся с грузинами. Во втором матче Македонии будет противостоять Косово. Победители пар разыграют путевку на чемпионат Европы. Ничего невозможного в том, чтобы оказаться сильнее всех в этой четверке, нет. Так считает и бывший полузащитник сборной Беларуси Тимофей Калачев, входящий по количеству встреч за свою национальную команду в пятерку лучших. В интервью "СОЮЗу" Калачев поделился своими ощущениями о перспективах сборной.

Беларусь проиграла в первых четырех матчах. Какая мотивация будет у команды в оставшихся играх?

Тимофей Калачев: В квалификации любая игра важна, даже если ты уже лишился всех шансов на выход. Тем более Беларусь сейчас проведет два матча с Эстонией, в которых можно рассчитывать на очки. А там посмотрим.

Почему отборочный цикл пока складывается столь неудачно?

Тимофей Калачев: Так вы посмотрите, в какой группе мы играем: Германия, Голландия. Да и Северная Ирландия не подарок. Даже другие команды, посильнее, не вышли бы из такой группы. А Беларусь неплохо выглядела в некоторых матчах. С той же Северной Ирландией в обеих встречах могли зацепиться за ничью.

Как думаете, у Беларуси есть шансы на выход в финальную часть Евро-2020 через Лигу наций?

Тимофей Калачев: Не вижу в этом ничего невозможного. Все четыре сборные примерно равны. Конечно, это будет грандиозный успех в истории белорусского футбола. Команда у нас молодая, перспективы есть. Так что посмотрим, как все сложится.