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04.09.2019 19:30

"Звезда" дружбы

Лидеры России и Индии обсудили новые совместные проекты
Текст: Кира Латухина (остров Русский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
В среду на острове Русский прошли российско-индийские переговоры. Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. 5 сентября он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, где станет главным гостем.

День лидеры начали с посещения судостроительного комплекса "Звезда". Владимир Путин и Нарендра Моди встретились на причале острова Русский, по-дружески поприветствовали друг друга и пообщались по дороге к катеру "Ураган". Модернизацией завода занимается консорциум инвесторов во главе с "Роснефтью". Руководитель компании Игорь Сечин рассказал высокопоставленным гостям о ходе работ. Путин продемонстрировал Моди модель самого крупного атомного ледокола в мире, который сможет ломать льды практически любой толщины.

По дороге туда и обратно президент России и премьер-министр Индии смогли с глазу на глаз обстоятельно поговорить по многим вопросам, так что, вернувшись на остров Русский, они сразу приступили к переговорам в расширенном составе, с участием делегаций.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Индийский лидер поблагодарил за то, что Путин удостоил его ордена Святого апостола Андрея Первозванного - высочайшей награды в России. Огромная честь, это демонстрирует особую дружбу между народами, заметил он. "Россия - очень близкий друг и доверенный партнер Индии", - продолжил Моди. "Мы согласились развивать сотрудничество между нашими странами в нескольких сферах: оборона, ядерная энергетика, бизнес, космос. Мы согласились вывести эти отношения на новый уровень", - объявил он, отметив, что остался впечатлен приверженностью Путина идее развивать Дальний Восток.

Президент России и премьер-министр Индии приняли совместное заявление. "Российско-индийские отношения успешно выдерживают турбулентность современного мира. При этом они не зависят и никогда не будут зависеть от воздействия извне", - говорится в нем. Лидеры условились интенсифицировать работу по устранению препятствий во взаимной торговле, таможенных и административных барьеров. Будет продолжена работа по продвижению взаиморасчетов в нацвалютах. Договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета. Москва и Дели резко осудили терроризм и призвали мир к созданию единого фронта борьбы с ним. Еще стороны договорились провести Форум высокого уровня по сохранению популяции тигров в 2020 году. Также была утверждена Стратегия действий по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Фото: AP
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Во время заявления для прессы Путин назвал Моди "действительно большим другом нашей страны", а Индию - одним из ключевых партнеров России. "Отношения между нашими государствами носят действительно стратегический и особо привилегированный характер", - подчеркнул он. Приоритетное внимание уделили торгово-экономическим отношениям. Товарооборот в прошлом году составил 11 млрд долларов, рост - почти 17 процентов. Общей целью российский лидер назвал создание зоны свободной торговли Индии и Евразийского экономического союза. В ближайшее время состоится первый раунд переговоров по выработке соглашения. Предметно Путин и Моди обсудили взаимодействие в энергетике. Значительная часть экспорта российских углеводородов идет в Индию с Дальнего Востока, констатировал президент РФ и пригласил инвесторов участвовать в проектах "Дальневосточный СПГ" и "Арктик СПГ-2". За 20 лет будет построено не менее 12 энергоблоков АЭС в Индии.

Путин заметил, что прорабатывается новая редакция программы ВТС на 10 лет, и отметил, что Россия не только поставляет в Индию вооружение, но налажено совместное производство новейшей продукции военного назначения. "Реализуются совместные проекты по выпуску в Индии стрелкового оружия серии "Калашников", вертолетов К-226Т, ракетных ударных систем", - перечислил он.

За 20 лет будет построено не менее 12 энергоблоков АЭС в Индии

Моди назвал Путина близким другом, и он очень рад, что стал первым индийским премьер-министром, который посетил Владивосток. И так проникся всей атмосферой, что даже свой "Твиттер" стал вести на русском языке, опубликовав несколько постов про свое пребывание на Дальнем Востоке.

"Сегодня нам нужен многополярный мир", - заявил журналистам Моди и подчеркнул, что вместе с Путиным они выступают против внешнего вмешательства во внутренние дела других стран. Еще индийский премьер рассказал, что согласована пятилетняя "дорожная карта" по сотрудничеству в добыче углеводородов и развитию СПГ на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе.

"Что касается стратегических областей, например области обороны, то мы здесь подписали соглашение о создании совместных предприятий по производству запасных частей в Индии... Что касается совместного предприятия по производству автоматов АК-203, оно позволит вывести наше сотрудничество в области обороны за рамки узких отношений, даст надежный тыл в виде нашего совместного производства", - заявил Моди.

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