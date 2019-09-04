Путин показал Моди модель уникального ледокола

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили дальневосточный судостроительный комплекс "Звезда".

Модернизацией завода занимается консорциум инвесторов во главе с "Роснефтью". Глава компании Игорь Сечин подробно рассказал лидерам о ходе работ. Он сообщил о перспективном строительстве уникального сухого дока, который позволит строить корабли любой размерности. После модернизации комплекс сможет выпускать коммерческие грузовые суда, морские платформы, суда обслуживающего флота, в первую очередь, ледового класса, спецтанкеры и суда-газовозы.

Глава "Роснефти" показал макеты судов, которые будут производиться. Путин продемонстрировал Моди модель ледокола: "Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины: до четырех метров. Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту".

Ранее в Кремле объяснили интерес Моди к "Звезде". По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в перспективе построенные здесь суда будут использоваться для доставки российской нефти и СПГ на мировые рынки, в том числе в Индию.