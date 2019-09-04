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Рассекречен USB 4.0

Текст:   Виктория Чернышева
04.09.2019,  
14:45
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На сайте организации USB Implementers Forum появилась информация о новой спецификации интерфейса USB4.

Главный показатель - увеличенная, по сравнению с версией USB 3.2, скорость - до 40 Гб/сек. Ее можно будет получить при использовании сертифицированных кабелей.

Представлена новая версия Android. В ней есть одно кардинальное отличие

Пользователи смогут передавать файлы, изображения, а также заряжать гаджеты. USB 4.0 совместим с предыдущими версиями - USB 2.0, USB 3.2 и прочими, а также с Thunderbolt 3.

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Особенность нового стандарта - возможность распределения пропускной способности для передачи данных, что позволяет последовательно подключать к одному порту разные гаджеты. Сообщается, что коннектор будет тем же, что и для USB Type-C.

На конференции USB Developer Days 2019 будет представлена спецификация USB4, а также последняя версия USB Type-C, USB Power Delivery и новая стратегия USB-IF.

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