Центральная Россия привезла на Восточный форум 208 инвестпроектов

Представительная делегация власти и бизнеса из Центрального федерального округа работает в эти дни на Восточном экономическом форуме.

Полпред президента в ЦФО Юрий Щеголев и его команда рассказали участникам ВЭФ, что предлагает зарубежному инвестору самый густонаселенный регионе России, какие меры поддержки проектов уже работают, и что еще планируется сделать.

В Центральной России проживает почти треть населения страны. На ее долю приходится около 28,5 процентов инвестиций в основной капитал, 55 процентов внешнеторгового оборота страны.

Девять из 18 регионов ЦФО вошли в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, и объявленный правительством "разворот на Восток" открывает новые возможности для инвестиционного сотрудничества со странами АТР не только для регионов Сибири и Дальнего Востока, но и для центральных регионов России, обладающих рядом неоспоримых преимуществ, свидетельство чему - ряд успешных проектов с китайскими, японскими, южнокорейскими и индийскими компаниями.

- Есть такое простое правило: хочешь быть лидером - работай с лидерами. Центральная Россия - этот треть экономики нашей страны. Более 17 процентов финансовых вложений и более половины иностранных инвестиций приходится на регионы ЦФО. В 2018 году товарооборот регионов Центральной Росси с Японией вырос на 21 процента, с Южной Кореей - на 34, с Китаем - на 35 процентов.

Рост экономических показателей значительно превышает среднероссийские, причем это происходит при растущем производственном секторе и инвестиции в эту сферу увеличиваются: в 2018 году они выросли на 9 процентов (более чем в два раза выше общероссийских темпов), а в первой половине 2019 года темпы роста повысились до 11%. Это ясный сигнал, что наш потенциал не исчерпан, - отметил полпред президента в ЦФО Юрий Щеголев.

В округе создан инвестиционный совет ЦФО, им подготовлен комплексный инвестиционный план регионов, что, по мнению полпреда, "дает возможность инвестору оптимально использовать преимущества регионов и реализовывать межрегиональные проекты".

В портфеле - 208 готовых для реализации проектов в 12 секторах экономики на общую сумму около 12,3 миллиардов долларов. Это химическая промышленность, транспорт, логистика, сельское хозяйство, деревообработка, металлургия, фармацевтическая, легкая и пищевая промышленность. К преимуществам округа эксперты относят наличие высокопроизводительной рабочей силы, емкий потребительский рынок, развитую инженерную инфраструктуру и близость крупнейших научных центров.

- Все проекты полностью упакованы, включая оценку рынка и доходность проекта, которая в зависимости от сектора инвестирования составляет от 10 до 35 процентов. Так, в сфере химической промышленности мы предлагаем 13 проектов с общей суммой инвестиций - 3 миллиарда долларов. В частности, проект строительства завода по производству метанола в Тверской области. Есть площадка под него, есть соглашение с "Газпромом" о выделение лимита на газ, мы готовы рассмотреть предложения инвесторов. Ищем также партнеров для развития аэропорта в Рязанской области и превращения его в транспортный хаб для обслуживания потока товаров из Азии в Европу в сфере электронной коммерции, - отметил сопредседатель Совета при инвестиционном уполномоченном в ЦФО Сергей Качаев.

Не менее перспективны 79 проектов в сфере сельского хозяйства, потребность в инвестициях - 2,5 миллиарда долларов. В частности, в одном из самых крупных розничных рынков России большая потребность в строительстве овощехранилищ.

Как отметил Сергей Качаев, "не менее важная задача совета - помогать в реализации проектов, контролируя и координируя органы власти всех уровней. Помощь эта идет на всех этапах, начиная с подбора участка, доступа к рынкам сбыта и ресурсам для производства, подбор кадров и обучение". По сути, инвестиционный совет работает для инвесторов в режиме одного окна.

В целом в ЦФО для инвесторов обустроено в общей сложности созданы индустриальные площадки с подготовленной транспортной и инженерной инфраструктурой на 15 тысячах гектаров. Там действует семь специальных экономических зон, 16 территорий со специальными налоговыми, административными режимами и преференциями, 136 индустриальных парков и 193 индивидуальных площадки с полностью подготовленной инфраструктурой.