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04.09.2019 16:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Граффити на стене дома в Подмосковье признали мировым шедевром

Текст: Ирина Рыбникова

Лучшим граффити августа названа работа итальянца Весода Бреро, созданная им на фестивале уличного искусства Urban Morphogenesis, прошедшем в подмосковном Одинцове. Высшую оценку этому произведению поставило нидерландское агентство Street Art Today, которое занимается созданием самого крупного в мире музея уличного искусства в Амстердаме.

Фото: Константин Семенец
В Подмосковье появился крупнейший музей граффити под открытым небом

Каждый месяц агентство составляет рейтинг уличных рисунков, образующих мировую коллекцию лучших граффити. В августе на первом месте рейтинга оказался шедевр Весода Бреро. На глухом торце 17-этажного жилого дома в одинцовском микрорайоне Новая Трехгорка он изобразил портрет своей невесты - в трех разных ракурсах. Получилась очень чувственная абстракция, в которую хочется вглядываться.

На седьмом месте рейтинга оказалась еще одна работа с Urban Morphogenesis. Бразильский художник Алекс Сенна в черно-белых тонах изобразил целующуюся пару, внутри которых - вселенная. Интересно, что сами жители Новой Трехгорки не слишком впечатлились работой обоих художников, отдав предпочтение более ярким и понятным граффити. Но профессиональное художественное сообщество посчитало лучшими именно эти работы.

Культура Арт Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Одинцово
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