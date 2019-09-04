К сентябрю Воронежская область ввела в строй новые школы и детсады

На строительство и реконструкцию объектов образования регион направил рекордную сумму - более семи миллиардов рублей. Что сделано на эти деньги и как прошла подготовка к очередному учебному году - в обзоре "РГ".

Больше детей - больше мест

В этом году в воронежские школы пришло более 25 тысяч первоклассников - на 6,5 процента больше, чем в прошлом. Ожидается, что вырастет число выпускников девятых и одиннадцатых классов. За минувшие два года контингент школьников вырос почти на 10 процентов.

Миграция населения внутри региона приводит к тому, что некоторые общеобразовательные учреждения остаются без учеников. По этой причине пришлось закрыть две малокомплектные школы. Еще 13 таких учреждений присоединили к более крупным СОШ.

Однако в целом мощность учреждений образования потребовалось расширить. В рамках нацпроекта "Демография" регион до конца 2019 года введет в эксплуатацию 21 детский сад с ясельными группами (из них восемь в Воронеже, пять - в Новой Усмани). Благодаря этому для малышей будет создано три тысячи дополнительных мест. В сумме строительство дошкольных учреждений обойдется в три миллиарда рублей.

С первого сентября также открылось девять новых школ на 7,5 тысячи мест - в Воронеже, Бобровском, Новоусманском и Терновском районах.

Помимо капитального строительства, осуществлялся и ремонт зданий в рамках целого ряда программ и проектов. В общей сложности было затрачено более 600 миллионов рублей. За счет средств консолидированного бюджета области удалось отремонтировать 398 объектов - финансирование в том или ином объеме получило каждое второе учреждение, сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов.

К примеру, в селе Манино Калачеевского района в рамках областной адресной программы обновляют здание школы, построенное в 1971 году.

Как отметил и.о. губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов, Манино - пример комплексного развития сельской территории:

- Сюда людям надо приезжать жить и работать. Созданы все условия: шикарный детский садик европейского уровня, школа и амбулатория. Восстанавливают дорогу. В этом году губернатор Александр Гусев принял решение запустить программу капитального ремонта социальных объектов. Мы видим эффект от нее, в том числе и экономию бюджетных средств. Построить - в два раза дороже, чем капитально отремонтировать. Иными словами, мы фактически получаем новый социальный объект за половину стоимости. Поэтому глава Воронежской области поручил продолжить практику проведения капремонтов в 2020 году - с учетом и того, что начато в 2019-м, и новых объектов.

По стандартам XXI века

Новые объекты образования, в том числе в районах области, оснащаются не просто минимально необходимым учебным инвентарем, но и дополнительным оборудованием. В результате дети имеют возможность развивать свои таланты в разных сферах.

В новую школу приняты на работу десять педагогов - участников программы "Учитель для России"

Образцом такого подхода служит Бобровский образовательный центр "Лидер" имени Алексея Гордеева. Его строят в рамках федерального проекта "Современная школа", общая стоимость работ превышает 917 миллионов рублей. В здании сможет учиться почти тысяча ребят, в том числе из ближайших сел. Для них и для юных хоккеистов, которые приезжают тренироваться в бобровском ледовом дворце, предусмотрены жилые помещения в кампусе на 86 мест. Помимо обычного спортивного зала - есть и тренажерный, и класс для занятий гимнастикой. Помимо кабинета врача - есть процедурная и прививочная комнаты, медицинский изолятор. Также в состав "Лидера" входит зрительный зал с эстрадой на 560 мест, физическая и химическая лаборатории с современной исследовательской аппаратурой (в том числе для знакомства с нанотехнологиями), блок робототехники и 3D-моделирования, биоэкоцентр, планетарий, школьная типография, теле- и радиостудия.

На базе учреждения будет действовать центр цифрового образования детей IT-Cube, где ребят научат азам программирования, и курсы повышения квалификации для педагогов.

Чтобы привлечь высококвалифицированных учителей, администрация Боброва выделила средства на строительство служебного жилья. Педагогам передано 30 квартир - по условиям договора, пользоваться помещениями можно будет пять лет с возможностью последующей приватизации. Также приняты на работу десять педагогов -участников программы "Учитель для России".

В Бутурлиновке, в свою очередь, построили необычный детский сад "Лесная сказка". Средства на это - 148 миллионов рублей - были выделены в рамках реализации региональной программы "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (входит в нацпроект "Демография"). Объект появился на улице Новаторов, недалеко от новой школы. В девять групп уже принято 220 малышей.

Образовательная программа здесь ставит во главу угла индивидуальное развитие ребенка. Он может выбрать творческое занятие на свой вкус. Можно собирать роботов или башни из крупных блоков, создавать мультимедийные проекты, лепить из глины, изучать английский, участвовать в театральных или танцевальных постановках. В детском саду есть комнаты для логопедических занятий и для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Игровые площадки сделаны с учетом перспективных тенденций дошкольного образования.

Акцент на безопасности

Воронежская область в этом году направила около 300 миллионов рублей на противопожарные мероприятия и укрепление антитеррористической защищенности объектов образования.

Теперь они оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системами передачи извещений о пожаре, а также "тревожными кнопками". Приемку МЧС прошли все 730 школ региона. Продолжается работа по устройству ограждения по периметру учебных заведений и монтажу систем контроля доступа. По словам Олега Мосолова, под видеонаблюдением находится 99 процентов школ. Оставшиеся дооснастят в течение двух месяцев.

Одна из ключевых задач - обеспечить безопасность при перевозке учащихся. С первого сентября в регионе заработало 770 школьных маршрутов, по которым будет ездить более 17 тысяч школьников. Совместно с органами ГИБДД ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Для ряда территорий Воронежской области актуальна проблема снабжения образовательных учреждений качественной водой. Как рассказал главный государственный санитарный врач по региону Игорь Механтьев, 16 школ в семи районах будут использовать для приготовления пищи и организации питьевого режима бутилированную воду.

В правительстве региона проанализируют ситуацию, чтобы определить, стоит ли в дальнейшем подвозить воду в такие учреждения - или нужно заложить в бюджет средства на оснащение их системами очистки.

Кроме того, будет дополнительно рассмотрен вопрос о повышении эффективности охраны школ, ремонте ограждений и демонтаже заброшенных сооружений, расположенных рядом с объектами образования.

Тем временем

В Воронежской области запустят проект дуального образования в сфере АПК. Учащиеся колледжей смогут больше времени проводить на практике в сельскохозяйственных предприятиях. Выстроить систему взаимодействия поможет опыт Германии. По поручению губернатора Александра Гусева воронежская делегация во главе с заместителем председателя правительства Виктором Логвиновым посетила федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн, где ознакомилась с работой местного сельскохозяйственного института и колледжа, молочного и опытно-селекционного предприятий. Немецкие коллеги рассказали, что 70 процентов учебного времени их студенты проводят на производстве и на специально оборудованных образовательных базах. Планы занятий также примерно на две трети посвящены освоению профессиональных, а не общеобразовательных дисциплин. Для внедрения дуального обучения в Воронеже предстоит законодательно урегулировать некоторые его аспекты, привлечь заинтересованных работодателей и обсудить возможные подходы к их участию в жизни местных вузов и ссузов. В начале 2020 года группа студентов из земли Шлезвиг-Гольштейн пройдет практику в Воронежском аграрном университете имени императора Петра I, а учащиеся этого вуза отправятся в институт города Киль.