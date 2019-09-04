Вам такси? Займите свое место в вертолете

Реально ли пролететь из одного конца мегаполиса в другой на аэротакси? Еще недавно такой вопрос звучал бы как из фантастического романа. Тем не менее на прошедшем авиасалоне МАКС-2019 уже подписано соглашение между компанией "Яндекс" и холдингом "Вертолеты России" о создании концепта городской аэромобильности. Речь идет о новом сервисе - аэротакси, который будет работать в Москве и Подмосковье.

"В рамках соглашения предусмотрено проработать организационно-логистическую структуру будущего проекта и его экономическую модель. Уже на этом этапе планируются тестовые рейсы в регулярном режиме", - рассказала "РГ" пресс-секретарь "Яндекс.Такси" Наталья Рожкова. По ее словам, новый транспорт будет удобен в первую очередь тем, кто часто ездит в область на дачу или к родственникам, простаивая в пробках по три-четыре часа. При этом саму услугу планируется сделать максимально доступной. Конкретные цифры в "Яндексе" не раскрывают, но отмечают, что цена перелета будет приближена к стоимости поездки на такое же расстояние на такси бизнес-класса. Для сравнения: сейчас доехать на премиальном автомобиле к примеру, до Можайска или Серпухова, можно за 4-5 тысяч рублей. Финальный ценник аэротакси, по мнению экспертов, именно так и будет выглядеть. А чтобы пользоваться им было удобнее, разработают отдельное мобильное приложение, с помощью которого можно рассчитать время в пути и узнать дорогу до ближайшей вертолетной площадки.

В компании отмечают, что технически запустить сервис можно и сейчас, но сначала нужно решить ряд юридических и организационных моментов. "В частности, у нас запланировано подписание отдельного соглашения с правительством Москвы, которое откроет небо над городом по маршрутным линиям - над руслами рек и железнодорожными путями", - говорит Рожкова, отмечая, что на первом этапе можно будет пользоваться существующими вертолетными площадками, а уже потом дальше развивать инфраструктуру, если проект окажется экономически целесообразным.

Правда, у экспертов возникает ряд вопросов. "Летать над водой - спорное решение. Звук в этих условиях распространяется еще сильнее. Но с точки зрения безопасности такие полеты над мегаполисом более проходной вариант", - сказал корреспонденту "РГ" замруководителя научно-образовательного центра "Независимые комплексные транспортные исследования" Российского университета транспорта МИИТ Дмитрий Роменский. Холдинг "Вертолеты России", по его словам, как раз сейчас занимается разработкой многоцелевого вертолета VRT500, который по своим характеристикам хорошо подойдет для регулярных пассажирских перевозок. В пресс-службе самого холдинга подтвердили: "Компания ведет разработку вертолетной техники, потенциально применимой для пассажирских перевозок по регулярным маршрутам - летный прототип легкого многоцелевого вертолета VRT500 будет создан в 2020 году, после чего ему предстоит пройти программу сертификационных испытаний. А появление рынка вертолетного такси в Москве позволит вывести VRT500 на российский рынок".

Летать планируется над руслами рек и железнодорожными путями, чтобы жители не жаловались на шум

Если городские власти действительно откроют небо над мегаполисом хотя бы в границах рек и железнодорожных путей, то противоположные части города окажутся в минутной "воздушной" доступности. С северо-запада на юго-восток, например, над руслом Москвы-реки из Щукино в Братеево, можно будет долететь за две-три минуты. С другой стороны, озвученная стоимость полетов у экспертов вызывает сомнения. "Цена спорная. Даже если она окажется такой низкой, то премиум-такси за эти же деньги довезет от двери до двери. А до вертолета надо еще добраться. Да и вертолетных площадок в городе не так уж и много. Боюсь, что передвижение по воздуху не сможет конкурировать с тем же автомобилем, такси и электричками готовящихся к запуску Московских центральных диаметров", - рассказал "РГ" урбанист Аркадий Гершман. В то же время он согласен, что если небо над городом откроют, цена будет доступной, то вертолетам могут составить конкуренцию и беспилотники.

Кстати

На авиасалон МАКС-2019 пассажиры могли прилететь из Хелипарка "Подушкино" на вертолетах "Ансат", которые работали в режиме аэротакси. Минимальная стоимость билета для них была 19 тысяч рублей.