Какие крупные дорожные объекты появятся в этом году в Подмосковье

Шесть развязок, три путепровода и надземный пешеходный переход будут введены в строй в Подмосковье до конца года. Четыре из десяти объектов сдаются досрочно, сообщил на заседании правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Одним из самых долгожданных объектов является развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске. Это финальный аккорд многолетней реконструкции Волоколамки на территории области, после которого, обещают власти, поток автомобилей перестанет, наконец, собирать многочасовые пробки у Красногорска. В течение последних трех лет на Волоколамском шоссе построили путепровод через железную дорогу, разворотную эстакаду, надземный пешеходный переход и мост над рекой. Последнюю развязку планируют открыть уже в этом месяце, сейчас на ней завершается монтаж пролетных строений. После завершения строительства пропускная способность Волоколамского и Ильинского шоссе вырастет до 162 тысяч автомобилей в сутки.

В числе важных объектов Алексей Гержик также назвал западный объезд Сергиева Посада, движение по которому пустят в ноябре - на 9 месяцев раньше плановых сроков. Четырехполосная дорога протяженностью почти 9 километров уведет из центра города весь транзит, разгрузит Московское и Новоугличское шоссе и облегчит транспортную ситуацию для 106 тысяч человек. Объезд Сергиева Посада, кстати, тоже строился в несколько этапов и не один год и работы здесь тоже, наконец, приближаются к финалу.

Как в Сергиевом Посаде ждут объезд, так в Реутове - путепровод. Сейчас железная дорога режет город на две части, и жители частенько ожидают у закрытого шлагбаума выезда на Носовихинское шоссе и трассу М 7 "Волга". Аналогичная ситуация в Балашихе - и даже трассы, куда затруднен выезд местных жителей, те же. Движение по реутовскому путепроводу, на квартал опередив график, пустят в сентябре, балашихинский поедет на месяц позже.

В ноябре откроют мост в Щелкове, который свяжет городскую промзону с исторической частью города. А в декабре праздновать освобождение из дорожного рабства будут Люберцы. Здесь откроют реконструированное Зенинское шоссе и прилегающую к нему развязку, обеспечивающую выезд в Москву. Жители крупного комплекса "Люберцы", где больше десятка многоэтажных домов, получат вместо узкой и кривой двухполосной дороги с пыльными обочинами, которые вечно заливало дождем, четырехполосное шоссе с новеньким асфальтом, тротуарами и полноценной ливневой канализацией.

Четыре из десяти объектов этого года будут построены с опережением графика

Также в этом году откроются: дорога к микрорайону Конкурсный в Сергиевом Посаде, реконструированная улица 43-й Армии и пешеходный переход в Подольске. А развязка в Истре, которой дали название "Маленькая Италия" по расположенному рядом коттеджному поселку, уже открыта.

А еще, поделился планами Алексей Гержик, в этом году начнутся работы по расширению Лобненского шоссе, которому добавят по полосе в каждую сторону. И разработка проекта реконструкции Носовихинского шоссе - его тоже собираются расширять с двух до четырех полос. Но если с Лобненской трассой все решено и строители собираются выходить на объект уже в сентябре-ноябре, то для расширения Носовихи нужно будет изымать земли у собственников.