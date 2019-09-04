Какие крупные дорожные объекты появятся в этом году в Подмосковье

Новости

В Иране освободили часть экипажа задержанного британского танкера 04.09.2019
Зубков: Играли с Аргентиной классно, боролись, но это не результат 04.09.2019
Евросоюз откажется от украинских фруктов и овощей 04.09.2019
ДНР: Приглашение в состав СЦКК - попытка Киева втянуть РФ в конфликт 04.09.2019
Роухани: Иран продолжит исследования в сфере атома вне рамок ядерной сделки 04.09.2019
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США 04.09.2019
В ГП назвали профессиональными действия силовиков на митингах 04.09.2019
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы 04.09.2019
Вышел трейлер "Плохих парней 3" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом 04.09.2019
Экспериментальные "Уралы" ржавеют под открытым небом 04.09.2019
Российские туристы в Болонье поймали уличного вора 04.09.2019
Депутаты Британии приступают ко второму чтению закона об отсрочке Brexit 04.09.2019
В Беларуси указом президента создается Авиационная инспекция 04.09.2019
Сайдик доволен итогами очередного заседаний ТКГ в Минске 04.09.2019
Путин одобрил новый планшет лесничего 04.09.2019
Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию 04.09.2019
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города 04.09.2019
Климов: Выборы в МГД стали предлогом для попыток дестабилизации извне 04.09.2019
Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны 04.09.2019
Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ 04.09.2019
Депутаты Госдумы не поедут в Германию на встречу с Deutsche Welle 04.09.2019
СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете 04.09.2019
Хабиб отменил открытую тренировку перед поединком с Порье 04.09.2019
СМИ сообщили о размере зарплаты Зеленского 04.09.2019
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма 04.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 22:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шире шоссе

Какие крупные дорожные объекты появятся в этом году в Подмосковье
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 198(7956)
Шесть развязок, три путепровода и надземный пешеходный переход будут введены в строй в Подмосковье до конца года. Четыре из десяти объектов сдаются досрочно, сообщил на заседании правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Одним из самых долгожданных объектов является развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске. Это финальный аккорд многолетней реконструкции Волоколамки на территории области, после которого, обещают власти, поток автомобилей перестанет, наконец, собирать многочасовые пробки у Красногорска. В течение последних трех лет на Волоколамском шоссе построили путепровод через железную дорогу, разворотную эстакаду, надземный пешеходный переход и мост над рекой. Последнюю развязку планируют открыть уже в этом месяце, сейчас на ней завершается монтаж пролетных строений. После завершения строительства пропускная способность Волоколамского и Ильинского шоссе вырастет до 162 тысяч автомобилей в сутки.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин открыл на МКАД новую развязку

В числе важных объектов Алексей Гержик также назвал западный объезд Сергиева Посада, движение по которому пустят в ноябре - на 9 месяцев раньше плановых сроков. Четырехполосная дорога протяженностью почти 9 километров уведет из центра города весь транзит, разгрузит Московское и Новоугличское шоссе и облегчит транспортную ситуацию для 106 тысяч человек. Объезд Сергиева Посада, кстати, тоже строился в несколько этапов и не один год и работы здесь тоже, наконец, приближаются к финалу.

Как в Сергиевом Посаде ждут объезд, так в Реутове - путепровод. Сейчас железная дорога режет город на две части, и жители частенько ожидают у закрытого шлагбаума выезда на Носовихинское шоссе и трассу М 7 "Волга". Аналогичная ситуация в Балашихе - и даже трассы, куда затруднен выезд местных жителей, те же. Движение по реутовскому путепроводу, на квартал опередив график, пустят в сентябре, балашихинский поедет на месяц позже.

В ноябре откроют мост в Щелкове, который свяжет городскую промзону с исторической частью города. А в декабре праздновать освобождение из дорожного рабства будут Люберцы. Здесь откроют реконструированное Зенинское шоссе и прилегающую к нему развязку, обеспечивающую выезд в Москву. Жители крупного комплекса "Люберцы", где больше десятка многоэтажных домов, получат вместо узкой и кривой двухполосной дороги с пыльными обочинами, которые вечно заливало дождем, четырехполосное шоссе с новеньким асфальтом, тротуарами и полноценной ливневой канализацией.

Четыре из десяти объектов этого года будут построены с опережением графика

Также в этом году откроются: дорога к микрорайону Конкурсный в Сергиевом Посаде, реконструированная улица 43-й Армии и пешеходный переход в Подольске. А развязка в Истре, которой дали название "Маленькая Италия" по расположенному рядом коттеджному поселку, уже открыта.

А еще, поделился планами Алексей Гержик, в этом году начнутся работы по расширению Лобненского шоссе, которому добавят по полосе в каждую сторону. И разработка проекта реконструкции Носовихинского шоссе - его тоже собираются расширять с двух до четырех полос. Но если с Лобненской трассой все решено и строители собираются выходить на объект уже в сентябре-ноябре, то для расширения Носовихи нужно будет изымать земли у собственников.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин назвал "придурками" считающих Дальний Восток балластом
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма
В Италии сформировано новое правительство
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии