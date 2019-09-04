В конце августа жители улицы Шагова в Костроме собрались на стихийный сход, пытаясь не допустить вырубки десятков могучих берез и лип, которые более полувека защищают от пыли и шума окна жилых домов, выходящих на оживленную трассу.

Как сообщили в мэрии Костромы, комплексный ремонт улицы Шагова в историческом центре Костромы начался в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По предложению проектировщиков тротуар в первом квартале улицы, прилегающем к центральной площади города, решили расширить и выложить плиткой. При этом все старые деревья вдоль улицы власти решили вырубить и посадить новые. Но идея со сносом деревьев возмутила костромичей.

- Мы требуем прекратить вырубку здоровых возрастных деревьев, которые являются частью исторической городской среды. Они защищают нас от пыли, ветра и выхлопов общественного транспорта. А главное - они "гасят" эхо и громкие звуки, летящие в окна во время постоянных праздников на Сусанинской площади. Когда звукорежиссеры включают на полную мощность аппаратуру на низких частотах, создается такое впечатление, что меня бьют прямо в сердце. Мы просим звукорежиссеров уменьшить громкость, но те игнорируют наши просьбы. Деревья хоть как-то нас защищали, - рассказала "РГ" жительница улицы Шагова Светлана Шанина.

По словам женщины и ее соседей, жители улицы не хотят, чтобы их роскошные полувековые деревья во время реконструкции улицы уничтожили и заменили на тонкие саженцы-прутики, высаженные по линеечке, как в Версале.

"Зачем устраивать в Костроме Версаль, если при этом наше здоровье будет под угрозой? Пройдет еще лет десять прежде, чем новые саженцы вырастут. А как нам эти десять лет жить?" - возмутились костромичи.

Жители исторического центра города обратились за помощью к биологам из экодвижения "Во имя жизни". Эксперты выехали на место и составили заключение о том, что уничтожение здоровых возрастных деревьев в исторической части Костромы недопустимо. Копию этого документа экологи направили в мэрию и природоохранную прокуратуру.

Пытаясь не допустить продолжения работ по вырубке деревьев, жители заняли "круговую оборону"

- Часть улицы Шагова расположена в первом квартале от центра города и находится в границах исторического поселения города. Изменение планировочной структуры исторических объектов ландшафтной архитектуры допускается только при всестороннем градостроительном обосновании по согласованию с органами по охране памятников истории и культуры. Активисты экодвижения считают, что администрация города нарушила действующее законодательство, приступив к вырубке деревьев в границах первого квартала, - пояснила сопредседатель экодвижения "Во имя жизни" Валентина Ямщикова в обращении к природоохранному прокурору.

Аналогичное письмо в адрес руководителя региональной инспекции по охране объектов культурного наследия направила председатель Костромского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Шевелева. Она указала, что разрушение характерного облика городской среды может повлечь необратимые последствия и попросила уведомить общественников, оформили ли представители мэрии надлежащим образом проект сноса старых деревьев.

Общественники и жители улицы Шагова предложили властям заменить на новые саженцы лишь те деревья, которые повреждены болезнями и вредителями и угрожают здоровью людей. В течение нескольких дней костромичи выходили с плакатами к зданию мэрии, требуя сохранить деревья. Они отметили, что некоторые растения - например, дуб у филармонии - уже имеют официальный статус деревьев-памятников живой природы, и их снос недопустим.

Однако уже 27 августа вырубка старых берез и лип в историческом центре продолжилась. Пытаясь не допустить продолжения работ, жители заняли "круговую оборону", а одна из женщин в отчаянии бросилась под бензопилу. После этого рабочие МКУ "Чистый город" отказались от продолжения вырубки, а на встречу к жителям вышел замглавы администрации города Олег Болоховец.

Он попытался объяснить, что в результате реконструкции улица Шагова "примет законченный эстетический вид", а ходить по ней будет приятнее и местным жителям, и туристам. На это костромичи возразили, что красивые возрастные деревья "эстетику не испортят", и попросили чиновников все же сохранить добротные березы и липы.

Принять окончательное решение властям необходимо в течение ближайших дней, поскольку все работы по реконструкции улицы, включая посадку деревьев, по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" должны быть завершены к 31 октября.

Пока компромисс не найден, противостояние жителей улицы Шагова и властей продолжается: 30 августа активисты, недовольные вырубкой, обклеили стволы деревьев плакатами с изображениями кровоточащих ран.

Прямая речь

Владимир Якимов, главный архитектор города Костромы:

- Проект прошел всестороннее обсуждение. По нормам, деревья должны находиться от стены здания на расстоянии не менее пяти метров. Здесь этот норматив не соблюдается. Закрытые плотной листвой дома не успевают просыхать от влаги. Появляется грибок, он вреден и для зданий, и для здоровья людей. Нарушаются санитарные нормы по уровню освещенности и инсоляции помещений. Чтобы защитить жителей от шума и пыли, мы приняли решение заменить существующие деревья на уже подращенные саженцы высотой более трех метров. Это будет либо липа, либо клен гиннала. Они красивы, легко переносят обрезку, их кроны можно формировать в виде шаров или рюмок, поддерживая оптимальную высоту. При формировании городской среды необходимо думать не только о жителях улицы Шагова, но и обо всех костромичах и гостях города.