Названа самая читаемая книга августа у пассажиров подмосковных электричек

В мобильной библиотеке Центральной пригородной пассажирской компании выбрали самую читаемую книгу. Победителем стал роман "Норвежский лес" Харуки Мураками. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным компании, за месяц книгу в мобильной библиотеке прочитали более 500 раз. На втором месте - роман о путешествии во времени "Ты будешь там?" Гийома Мюссо, и на третьем - роман-бестселлер "Милые кости" Элис Сиболд.

Помимо классической художественной литературы в библиотеке есть книги по личностному развитию, построению бизнеса, истории искусства, есть театральные спектакли, например, популярным в августе был спектакль "Таинственный остров" по Жюлю Верну и аудиокнига с рассказами Булгакова. Раз в три месяца книжный ассортимент обновляется.

Напомним, чтобы воспользоваться мобильной библиотекой, нужно скачать приложение "Расписание и билеты ЦППК" в AppStore и Google Play. Затем зарегистрироваться, а потом выбрать нужный раздел и книгу.