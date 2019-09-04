Названы дата, время и место прощания с актрисой Зинаидой Славиной

Прощание с Народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Зинаидой Славиной, скончавшейся во вторник на восьмидесятом году жизни в одном из хосписов Москвы, состоится в пятницу, 6 сентября, на сцене театра "Содружество актеров Таганки".

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Прощание с Зинаидой Анатольевной будет 6 сентября, начало в 13:00 на сцене театра", - рассказал его представитель.

Место похорон актрисы будет объявлено сегодня.

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. В 1964-м окончила театральное училище имени Щукина. Еще студенткой исполнила главную женскую роль в "Добром человеке из Сезуана" в постановке Юрия Любимова в Театре на Таганке. В котором далее отыграет более 1600 спектаклей.

Именно ей посвящена песня Высоцкого "Диалог у телевизора" - Славина действительно любила вязать в гримерке в свободное от репетиций время.

Кинодебют - эпизод в "Високосном годе" в 1961-м.

Среди других работ: "Дорога к морю", "Происшествие, которого никто не заметил", "Сергей Лазо", "О друзьях-товарищах", "Егор Булычев и другие", "Мартин Иден", "Юность Петра", "Нос", "Иван да Марья".