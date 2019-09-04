Почему в Воронеже сворачивается работа стационара для "спинальников"

Судьба больницы № 11 в микрорайоне Сомово обеспокоила горожан. Финансирование ее из года в год снижается, хотя больные, по словам медиков, поступают не только из Воронежа, но и из соседних городов.

Сомовская больница - вертебрологическая, то есть специализируется на патологиях спинного мозга и позвоночника. Медики говорят, что других учреждений такого профиля в Черноземье нет. Но его оснащенность оставляет желать лучшего. Операционное оборудование давно не обновлялось. Пять лет назад вышла из строя С-дуга, работающая в паре с рентгенопрозрачным столом, что не позволяет делать определенные операции.

В конце июля с главврачом встретился депутат Госдумы от Воронежской области Аркадий Пономарев. Он спросил, почему план лечения сократили с 80 до 52 пациентов. Главврач сообщил, что нейрохирургическую помощь оказывает несколько медучреждений региона, и общий коечный фонд по данному направлению увеличен.

- Но ведь спинальная хирургия - узкое направление, - возразил Пономарев. - Врачи Сомовской больницы пояснили мне, что другие отделения нейрохирургии специализируются на лечении неотложных состояний, например, сотрясений и ушибов головного мозга, либо периферической нервной системы. Вы не отрицаете, что потребность в вертебрологической помощи не сокращается. Очередь на лечение - не менее двух недель.

В больницу не вкладывали деньги, поэтому высокотехнологичного оборудования там нет

Пономарев призвал руководство больницы более активно ставить перед областными властями вопрос о выделении средств на ремонт и покупку оборудования и предложил свое представительство.

"РГ" обратилась в облздрав, чтобы уточнить, почему в больнице № 11 сокращаются "койки", какова в ней очередь на лечение, насколько стационар востребован у пациентов из других регионов и планируется ли его как-то развивать. За установленные законом семь рабочих дней ответ подготовить не удалось. Через три недели мы наконец получили информацию - правда, не по всем вопросам. Но вот что удалось выяснить.

В Воронежской области четыре отделения нейрохирургии - в ОКБ № 1, БСМП №№ 1 и 10, а также в Сомовском отделении больницы № 11. Специализированных коек 295, по нормативам должно быть 165.

"Количество коек превышает потребности населения, - пояснили в департаменте. - При этом их избыточное количество не обеспечивает необходимых объемов нейрохирургической помощи. Чтобы каждая койка работала на сто процентов, надо, чтобы каждый нейрохирургический стационар имел соответствующие технологические возможности".

Три из четырех профильных отделений выполняют широкий спектр операций, в том числе самых сложных, беря на себя часть нагрузки сомовских коллег. В этих трех стационарах есть резервы для расширения коечного фонда и штата сотрудников. Транспортная доступность выше, чем у Сомова. То есть можно без капитальных вложений посылать туда больше пациентов, чем сейчас. Планируется ли организовать там новые койки и открыть вакансии для нейрохирургов, не сообщается.

В Сомовском отделении - "в силу многолетней практики" - доступны лишь некоторые (несложные) виды операций и реабилитация. Поэтому целесообразность реконструкции и переоснащения стационара в этом микрорайоне вызывает сомнения, заключили чиновники. Проще говоря: в больницу не вкладывали деньги годами, поэтому высокотехнологичного оборудования там нет, а раз его нет - то незачем вкладывать деньги и сегодня.

Тем временем

Пять новых рентгенаппаратов общей стоимостью около 42 миллионов рублей купят для тамбовских учреждений здравоохранения по нацпроекту. Техника поступит в 1-ю детскую поликлинику больницы имени Архиепископа Луки, Кирсановскую и Моршанскую ЦРБ, больницу № 2 Мичуринска и клиническую больницу Котовска.