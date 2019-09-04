Под Липецком загорелась свалка на площади 500 квадратных метров

В Липецкой области горит полигон твердых бытовых отходов. В МЧС по региону обещают к вечеру пожар потушить, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел на свалке в Данковском районе недалеко от населенного пункта Репец. Общая площадь возгорания - около 500 квадратных метров. Открытого огня нет - мусор тлеет, из-за чего округу заволокло едким дымом. ТБО принадлежит ООО "РМК".

В настоящее время тлеющий мусор уже засыпан на территории 350 квадратных метров. Полностью справиться с ЧП обещают к вечеру. В ликвидации горения участвуют 16 человек и 12 единиц спецтехники.

Ближайший населенный пункт находится в двух километрах. Специалисты проводили замеры воздуха, превышения ПДН вредных веществ не обнаружено.