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04.09.2019 15:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Липецком загорелась свалка на площади 500 квадратных метров

Текст: Елена Шулепова (Липецк)
Фото: МЧС по Липецкой области Фото: МЧС по Липецкой области
Фото: МЧС по Липецкой области

В Липецкой области горит полигон твердых бытовых отходов. В МЧС по региону обещают к вечеру пожар потушить, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

На окраине Рязани третий раз за август загорелась свалка

Пожар произошел на свалке в Данковском районе недалеко от населенного пункта Репец. Общая площадь возгорания - около 500 квадратных метров. Открытого огня нет - мусор тлеет, из-за чего округу заволокло едким дымом. ТБО принадлежит ООО "РМК".

В настоящее время тлеющий мусор уже засыпан на территории 350 квадратных метров. Полностью справиться с ЧП обещают к вечеру. В ликвидации горения участвуют 16 человек и 12 единиц спецтехники.

Ближайший населенный пункт находится в двух километрах. Специалисты проводили замеры воздуха, превышения ПДН вредных веществ не обнаружено.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область
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