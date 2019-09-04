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04.09.2019 17:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Подземный археологический музей построят в Кремле

Текст: Ирина Огилько

Новый подземный археологический музей появится на территории Кремля. Экспертизу проекта строительства одобрили в Главгосэкспертизе России.

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По данным пресс-службы ведомства, музей будет создан на базе выявленных фрагментов фундамента храма Чуда Михаила Архангела, которые археологи обнаружили под 14-м корпусом Кремля. Напомним, что административный 14-й корпус был построен в 1934 году на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей. Четыре года назад наземная часть 14-го корпуса, не представлявшего исторической ценности, была демонтирована. Поэтому здесь проводились археологические исследования, в ходе которых обнаружены части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.

Новый археологический музей станет одним из филиалов Музеев Московского Кремля.

Фото: mos.ru
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Так на минус первом этаже будущего музея построят вестибюль, гардероб, пост охраны и служебные помещения. А еще этажом ниже создадут холл, зал музея, аппаратную мультимедийного оборудования и технические зоны. Пол над раскопами в музейном зале сделают из стекла. Также из стекла будут выполнены витрины и подставки под саркофаги. Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом. Кроме того, на территории предусмотрены проезд и тротуары из брусчатки, наружные лестницы и цветники. Экспозицию музея составят подлинные археологические раскопы, предметы, найденные во время археологических исследований, сохраненные фрагменты собора Чудова монастыря и мультимедийные инсталляции.

Общая площадь комплекса составит 1,5 тыс. кв. м. Посещать музей можно будет небольшими группами до 20 человек в сопровождении экскурсовода.

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