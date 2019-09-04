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04.09.2019 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета в Воронеже

Текст: Анна Скудаева (Воронеж)

Транспортная прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки пассажирского самолета в аэропорту Воронежа из-за технических неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Самолет Bombardier CRJ200 компании "Руслайн", вылетевший из Воронежа в Санкт-Петербург в 7:15 утра, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за неубранного шасси. При посадке никто не пострадал. В момент инцидента в салоне лайнера, рассчитанного на 50 мест, находились 37 человек.

- Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна и соблюдение авиакомпанией прав пассажиров поручено проверить Воронежской транспортной прокуратуре, - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство должно изучить соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов.

Сейчас пассажиры лайнера ожидают вылета в здании аэровокзала. Как сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу аэропорта Воронежа, авиаперевозчик направил за пассажирами новый борт из Москвы. Он должен вылететь в 11.30 по московскому времени в Пулково.

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