Пропавшая под Липецком восьмилетняя девочка найдена живой

Пропавшая в Елецком районе Липецкой области восьмилетняя девочка найдена. Она находится в другом регионе со своим отцом, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, девочка ушла из дома 2 сентября примерно в 6:30. Когда ребенок не вернулся к вечеру, ее мама обратилась в полицию. Следователями СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Поиск ребенка продолжался больше суток. Девочку искали сотрудники полиции, МЧС, волонтеры общественной организации "Поиск пропавших детей", добровольцы. По данным Национального центра помощи детям, волонтеры трех отрядов из Ельца, Рязани и Москвы составляли карты, прочесывали лесополосы. Поздно вечером второго дня поступила информация, что девочка найдена.

Сейчас следователи СКР по региону продолжают выяснять все нюансы случившегося.