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04.09.2019 12:52
Проект: В регионах

Собянин открыл участок связки между Калужским и Варшавским шоссе

Текст: Сергей Бабкин
В Москве начали соединять Калужское и Варшавское шоссе. Этот проект призван улучшить транспортное сообщение в новых округах, отмечают в столичном стройкомплексе. Мэр Сергей Собянин сегодня открыл движение по первому участку перспективной трассы - от Калужки до деревни Яковлево.

Эта 5-километровая дорога строилась по программе развития транспортного развития Новой Москвы, отмечают в ГКУ "Москворечье" (компания отвечает за проектирование и строительство трасс в новых округах). Ее суть в том, чтобы сделать поперечные дорожные связки между соседними поселениями. Это позволит водителям лишний раз не выезжать на МКАД и Малое московское кольцо.

На всем протяжении дороги - освещение, система интеллектуального управления дорожным движением. Установлены светофоры и остановки, автобусы должны запустить к концу сентября, заявил Собянин в беседе с местными жителями. Скорость движения по четырехполосной дороге - 60 км/ч, пропускная способность - 1 300 машин в час, что сопоставимо с оживленной городской улицей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин открыл на МКАД новую развязку

Дорога проходит между несколькими садовыми товариществами и населенными пунктами Черепово и Яковлево. Суммарное население на данный момент немногочисленное, но у дороги есть перспективный градостроительный эффект, считает глава города. "Многие поколения москвичей знают, каково это - жить на стройке, - сказал Собянин. - В Новой Москве такого не будет! Сначала - инфраструктура: дороги, транспорт, парки, потом - жилищное строительство".

Этим тезисам отвечает и новый дорожный проект по соединению Калужки и Варшавки. Новая 17-километровая автострада соединит Троицк, Щербинка, поселения Остафьево и Первомайское. Откроется прямой путь между перспективной станцией метро "Троицк" и платформой МЦД Остафьево на линии Нахабино - Подольск (МЦД-2 должны открыть до конца этого года - прим. "РГ"). Ожидается, что полностью магистраль между Варшавским и Калужским шоссе запустят в 2024 году.

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