Трехметровую коноплю привезут в "Аптекарский огород"

Живую трехметровую коноплю из Мордовии привезут к 7 сентября в Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород". Она станет частью экспозиции открывающегося на День города ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени". Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе "Аптекарского огорода".

Главная тема фестиваля - промыслы и культуры допетровской Руси. Одним из основных видов культивирования в Древней Руси была конопля. Из нее плели канаты, веревки, шили одежду. Ее производство было одной из основ экономики страны, а пенька - важнейший, наряду с мехами, предмет экспорта.

На выставку коноплю привезут из Мордовии, где ее выращивают как минимум на 700 гектарах. Также посетителям покажут исходное волокно и сделанные из него веревки, канаты, костру, мульчу. Гости смогут попробовать вкусное и полезное конопляное масло и десерты из конопляной муки. На выставке запланированы мастер-классы, лекции.

Также на фестиваль привезут промысловые водоросли с Белого моря (среди них - ламинария, из которой делают морскую капусту; пузырчатый фукус, из которого добывают йод и редкую красную анфельцию, или агар-агар). К слову, из-за варварской добычи анфельции в советские годы ее пришлось занести в Красную книгу. Сейчас собирать можно лишь то, что выбросит на берег после шторма море.

Попробовать можно будет несколько сортов меда, в том числе и собранного прямо в "Аптекарском огороде". Отдельная экспозиция посвящена волокнистым растениям из других стран: агава и сизаль, кокосовая пальма и кокосовое волокно, хлопчатник и хлопок, манильский текстильный банан и манильская пенька (манила), драконовое дерево с "кровавым" соком и другое.

Фестиваль "Краски осени" завершится 13 октября.