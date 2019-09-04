В три года колонии общего режима оценил 4 сентября суд действия участника несогласованной акции в Москве Кирилла Жукова.

По приговору суда этот молодой человек признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Это статья 318 Уголовного кодекса РФ. По ней можно отправиться в места лишения свободы очень надолго. И сама статья считается весьма жесткой, потому как представители правоохранительных органов по законам любой страны считаются неприкосновенными - их нельзя оскорблять ни словом, ни делом.

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете РФ рассказали, что на несогласованной акции 27 июля 2019 года в центре Москвы Кирилл Жуков "применил в отношении военнослужащего, обеспечивавшего охрану общественного порядка и безопасность, насилие". Проще говоря, Кирилл Жуков ударил силовика по защитному шлему. Преступления по 318-й статье считаются общественно опасными, и эта опасность заключается в том, что посягает на деятельность представителей власти.

И еще в СК заявили, что расследование дела об июльских массовых беспорядках и "других фактах применения насилия в отношении представителей власти" сейчас продолжается.