В День города москвичи смогут понаблюдать за звездами в Парке Горького

В День города москвичи смогут бесплатно посмотреть в телескопы на звезды. Их установит столичный планетарий на крыше главного входа в Парк Горького. Об этом сообщила "РГ" пресс-служба парка.

Отмечается, что акция пройдет в День города, 8 сентября, на смотровой площадке главного входа в парк с 21:00 до 23:00. Здесь установят переносные телескопы для астрономических наблюдений, а помогать гостям будут астрономы - сотрудники Московского планетария.

Как ожидается, при хорошей погоде можно будет рассмотреть в небе над столицей созвездия Кассиопеи, Андромеды, Лебедя, Орла и Лиры.

Напомним, что весь сентябрь открыта площадка "Парк неба" на территории Московского Планетария, где можно посмотреть в телескопы различные небесные светила. Открыта площадка ежедневно с 10:00 до 21:00 (кроме вторника - выходной день - и дней с плохой погодой), вход по билетам. Отметим, что в вечерние часы в московском сентябрьском небе можно рассмотреть звезды Северного полушария: голубую Вегу и оранжевый Арктур, двойные звезды - это Гамма Андромеды и Альбирео из созвездия Лебедя.