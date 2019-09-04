В Московском зоопарке поселились три африканских страуса

В столичном зоосаде пополнение - три молодых африканских страуса заняли просторный вольер на новой территории.

В свой новый "дом" неподалеку от экспозиции "Копытные Африки" самец и две самки переехали после четырехдневного карантина.

"Уже следующим летом их можно будет увидеть", - цитирует пресс-службу зоопарка Агентство "Москва". Посетители смогут увидеть их гуляющими вместе с другими обитателями зоосада - жирафом Липой и зеброй Греви.

Отмечается, что птицы родились в июне прошлого года и переезд в московский зоосад перенесли хорошо. А вот период адаптации немного осложнился - на привыкание страусов к новой среде обитания потребовалось примерно два месяца. По словам представителей зоопарка, орнитологами потребовалось много времени, чтобы птицы начали относиться к ним с доверием, а также привыкли к вниманию публики. При этом специалисты отметили, что фактор доверия к окружению и среде для страусов очень важен, ведь в стрессовых ситуациях птицы могут ввязаться в драку.