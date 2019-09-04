Фанфары отсутствуют, но вы их все-таки представьте. А еще представьте вот что: на сцену поднимается специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой и официально открывает 32-ю ММКЯ, из названия которой в этом году за ненадобностью изъяли букву "В" - теперь аббревиатура для внутреннего пользования соответствует международной. К слову, почетным гостем в этом год стала Республика Беларусь.

Сперва Швыдкой развеял вечные слухи о том, что книги умирают: "Те, кто хотя бы бегло смогут посмотреть на стенды нашей ярмарки, поймут: легенды о том, что люди перестали читать, - это какая-то утопия". Затем рассказал, насколько Москва книжный город - помимо самой высокой в стране концентрации писателей, поэтов и иллюстраторов, "писательское имя с детства звучит в ушах каждого горожанина": Пушкинская в столице теперь не только площадь, но и аэропорт Шереметьево.

Потом спецпредставитель президента взялся за специальных гостей ярмарки и по очереди представил каждого. Михаил Швыдкой начал с соседей - на открытие ММКЯ приехал министр информации Республики Беларусь Александр Николаевич Карлюкевич; как оказалось, государственной деятельностью он не ограничивается и написал уже не одну книгу о связи русской и белорусской культур.

Еще один почетный гость ярмарки - эмират Шарджа, султан которого является президентом мировой книжной ассоциации. Сам он прилететь не смог, а потому Швыдкой представил директора департамента правительственных связей эмирата, предусмотрительно подглядев в бумажку - "чтобы не ошибиться". Мы тоже подглядели, так что с уверенностью сообщаем, что зовут сего почтенного мужа Фахим бин Султан Аль-Касими.

Когда имя прозвучало, Швыдкой выдохнул и уже с легким сердцем объявил мэра Болоньи Вирджинио Мерола: именно сотрудничество с Болонской ярмаркой детской книги позволило материализоваться на ММКЯ программе "тихая книга" и выставке "Нарисованные миры: 1001 книга со всего мира", собранной одним из крупнейших мировых экспертов по детской книге Грацией Готти. Экспозиция открыта для посетителей во все дни ярмарки, а проводить по ней экскурсии будет сама Готти. За теплые отношения Москвы и Болоньи со сцены много и обильно благодарили Роспечать и лично ее замглаву Владимира Викторовича Григорьева.

Уже в 2021 году эти отношения должны вылиться в появление новой международной книжной ярмарки, целиком посвященной детской литературе. "Люди начинают читать в детстве, потом их заставить труднее - да и не нужно", - подытожил эту прекрасную инициативу Швыдкой. После выразил надежду, что заглянувший на церемонию открытия миллиардер Тимербулат Каримов "купит здесь какие-нибудь книги. У него есть деньги, чтобы купить много книг и помочь тем самым книгоиздательству".

Легенды о том, что люди перестали читать, - это какая-то утопия

Ну а затем все гости переместились с жестких стульев первого ряда в мягкие кресла на сцене и озвучили свои приветственные слова.

Александр Карлюкевич, например, поблагодарил за возможность "широко представить книги, издаваемые в республике Беларусь". Он заверил, что на стенде наших соседей можно будет найти не только историческую и документальную литературу, но и много и художественной - но ведь не книгами едиными. "Еще мы привезли инициативы, которые обсудим с российскими книгоиздателями, - поделился секретом Карлюкевич. - Надеемся, что результаты этого обсуждения можно будет увидеть в Минске, на нашей книжной ярмарке".

Затем микрофон перешел к Аль-Касими: "Здравствуйте", - сказал шейх по-русски и тут же оговорился, что на большее его русского не хватит. Зато в качестве компенсации он привез нам в Москву солнце, что после такого холодного лета - действительно королевский подарок. "В первую очередь мне хотелось бы выразить благодарность от правителя нашего эмирата - то, насколько интенсивна программа между Россией и Шарджем в последнее время, просто поражает. <…> И я уверен, наши отношения станут еще глубже, когда в центр этих отношений станет культура". И тут же рассказал личную историю: Аль-Касими изучал театральное искусство, и ему даже приходилось играть на сцене дядю Ваню.

Геннадий Зюганов был на всех предыдущих книжных ярмарках и, конечно, не пропустил 32-ю. В трех поколениях у главы КПРФ было 10 педагогов, а потому "книга, тетрадь и ручка были главными инструментом и достоинством всей нашей жизни.<…> Мама [считала главным] научить меня читать, писать и плавать - и только когда я служил в военной разведке, понял, как важно еще и плавать". На этом красноречие Геннадия Андреевича не иссякло и он позвал всех присутствующих на выставку цветов, которая откроется на ВДНХ после окончания ярмарки, ведь "главные изобретения всевышнего - женщина, цветы и пчела". Если пчела в этом ряду вас удивила, то здесь она выступает в роли главного эколога планеты.

Завершил серию гостевых выступлений мэр Болоньи - города, славного не только первым в Европе университетом, но и лучшей в мире детской книжной ярмаркой. На певучем итальянском Мерола рассказал об истории и географии ярмарки (зародилась 56 лет назад, регулярно отправляется на гастроли в Нью-Йорк и Китай) и вдохновенно декларировал: "У моего поколения был лозунг: "К власти должно прийти воображение". Так давайте же займем наших детей и дадим им власть воображать".

"Ура, с праздником, мы открылись, хорошей книжной ярмарки", - поставил точку Швыдкой, и Темербулат Каримов отправился на стенд Белоруссии - покупать книгу своего деда, башкирского поэта Мустая Карима - нужно же поддерживать книгоиздательство.

Книга года - "О Данииле Гранине: Воспоминания"

В день открытия ММКЯ по традиции подводят итоги Национального конкурса "Книга года". На этот раз ей стала "О Данииле Гранине: Воспоминания", составленная дочерью писателя Мариной Чернышевой-Граниной. Об авторе легендарных "Мой лейтенант", "Зубр", "Блокадная книга" рассказывают его друзья - коллеги по перу, ученые, художники, музыканты, журналисты…

Алла Манилова, статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ:

- Крупная личность и большой писатель, Гранин многих восхищал своим чувством ответственности перед словом. Словом не только написанным, но и изреченным. Гранин был уникален тем, что и в разговоре формулировал свою мысль так, как обычный человек может ее сформулировать только после мучительного поиска точного слова. У Гранина эта работа над словом происходила внутри, незаметно, почти автоматически. (…) Пересказывать Гранина - дело неблагодарное, своими словами передать его мысли без потери смысла невозможно. Как-то после официальных торжеств в честь 90-летия Даниила Александровича мы собрались узким кругом за праздничным столом. Атмосфера располагала к доверительности, и Гранин вместо тоста предложил каждому из гостей сформулировать, что же является в жизни главным. После того как под его хитроватым взглядом каждый в меру сил исполнил эту просьбу, я рискнула спросить: "А для вас-то, Даниил Александрович, что в жизни главное?" Он выдержал паузу и сказал: "Когда мне было восемьдесят, и позже - когда было восемьдесят пять, я бы по-другому ответил на этот вопрос. А сейчас, когда мне девяносто, я знаю настоящий ответ. Самое главное в жизни - это любовь". После этого признания Гранин еще восемь лет был рядом с нами. И каждой новой книгой, каждым мудрым словом и поступком доказывал свою верность этой обретенной им истине. Человек, которого мы любили, завещал нам любовь.