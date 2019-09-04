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04.09.2019 18:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Скорая" на крыльях

В Москве открыли еще одну площадку санитарной авиации
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
До начала сентября в столице работали только две дежурные вертолетные площадки санитарной авиации - при детской больнице № 15 им. Филатова и при ГКБ им. Юдина. Они экстренно доставляли в стационары пострадавших из центральных, южных и западных районов Москвы. Вчера на территории детской больницы им. З.А. Башляевой, расположенной на улице Героев Панфиловцев, открылась новая вертолетная база, рассчитанная на северные и восточные районы. Теперь не важно, в какой части города произошло ЧП - ближайший вертолет доставит больного до стационара всего за 10-13 минут.

Расположена новая площадка недалеко от травматологического отделения и реанимации. Здесь есть освещение, оборудование, показывающее направление ветра, разметка на поле, организовано диспетчерское управление. Около половины одиннадцатого утра на площадку сел один из пяти штатных вертолетов 2-й эскадрильи Московского авиационного центра, занимающегося транспортировкой тяжело пострадавших больных. От шума винтов поднялся сильный ветер, но стекла в больничных корпусах не задребезжали. Зато к окнам прильнули дети - пациенты больницы. И было на что посмотреть - это красивая современная обтекаемая машина европейского производства. В ней легко помещаются на носилках двое пострадавших, еще одно место оборудовано для больного, который может сидеть. Есть места для реанимационной бригады и двух пилотов. К слову, поставила вертолет на дежурство хрупкая летчица Екатерина Орешникова. "Трудно не летать, а минимизировать задержки, порой сложно бывает найти место для посадки машины на автомобильной дороге или во дворе дома, где произошло ЧП", - рассказывает она.

Теперь не важно, в какой части города произошло ЧП - ближайший вертолет доставит больного до стационара за 10-13 минут

Санитарные геликоптеры оснащены по последнему слову современной медицинской техники. "Здесь диэлектрический пол, что позволяет прямо в воздухе проводить дефибрилляцию и кардиостимуляцию, есть аппараты искусственной вентиляции легких, чемоданчик со всем необходимым", - рассказывает "РГ" врач авиационной медицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи Павел Бобылев. По его словам, в теплое время года главные пассажиры санитарных вертолетов - водители велосипедов и самокатов, мотоциклисты, а также пациенты с травмами после падения из окон и заброшенных зданий. Зимой наиболее часты серьезные ДТП, суицидальные травмы. Причем бывают пустые дни, а бывает по нескольку вызовов в сутки.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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А вот из Новой Москвы везут пострадавших не только с травмами, но и с инсультами и инфарктами. Как рассказал "РГ" заместитель директора Московского авиационного центра по организации летной работы Олег Катальшев, за всю историю санитарной авиации Москвы было перевезено почти 6 тысяч пострадавших, только с начала года в больницы по воздуху были доставлены 539 человек. "Единственная помеха - это погода: в град или туман не летаем, это опасно", - говорит Катальшев.

По его словам, работают летчики и врачи посменно, в том числе и ночью.

По словам главного врача ДГКБ им. Башляевой, главного педиатра департамента здравоохранения Москвы Исмаила Османова, больница специализируется на пациентах с тяжелыми сочетанными травмами, тяжелой интоксикацией, бытовыми и уличными травмами, поэтому появление в арсенале дежурного санитарного вертолета - это большая помощь от города. "Раньше санитарные вертолеты доставляли к нам пациентов, но на это уходило драгоценное время, а теперь все под боком, от нас улетает вертолет, к нам доставляет пострадавшего", - говорит Османов.

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