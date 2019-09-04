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04.09.2019 22:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Без сеток и лесов

На Лубянке открыли галереи Политехнического музея
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 198(7956)
В Москве появился новый культурный центр мирового значения. На Лубянке открыли атриум и галереи Политехнического музея - одного из крупнейших в Европе. "Мы завершаем первый этап реконструкции музея и одновременно создаем современное общественное пространство", - заявил 4 сентября мэр Сергей Собянин.

Московский Политехнический музей известен не только как научно-практический центр, но и как памятник мировой архитектуры. Его историческое здание на Лубянке строилось с 1877 по 1907 годы по проекту архитекторов Ипполита Монигетти, Августа Вебера, Георгия Макаева и других выдающихся мастеров. Одна из главных особенностей здания - большая аудитория, которая использовалась для демонстрации опытов, проведения лекций и диспутов. В разные годы здесь выступали Илья Мечников, Нильс Бор, Евгений Евтушенко и Булат Окуджава.

Новое пространство у музея станет не менее популярным, чем парк "Зарядье"

Музей на Лубянке закрылся на реконструкцию в 2013-м. Власти приняли решение провести реставрацию, при этом добавив зданию современных пространств для выставок и лекций. Был проведен международный архитектурный конкурс, и его победители предложили концептуальное решение: расширить музейное пространство за счет нового открытого атриума в центре Лубянки. Так, в 2013-м началась реконструкция. Коллекцию музея перевезли на временные площадки на ВДНХ и в технополисе "Москва". А дом на Лубянке скрылся за сетками и лесами, которые совсем недавно убрали.

Фото: Благотворительный фонд "Фонд Валерия Гергиева"
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"Исторический фасад невероятно ценен, - рассказывает реставратор музея Сергей Тырин. - Здесь были восстановлены настоящие произведения искусства, скульптурными композициями с изображением животных украшены даже балконы. На кровле - уникальные цинковые элементы. Здание музея, безусловно, архитектурно доминирует на площади". А на фасаде со стороны "Детского мира" теперь заметны яркие панно со сценами крестьянского труда. Хотя до открытия самого музея остается еще год, погулять по его внешним галереям можно уже сегодня. Центр пространства, конечно, атриум с амфитеатром. Здесь увидите кинохронику реставрации, исторические фото из большой аудитории, а также познакомитесь с планами музея. А одно из окон - витрина, за которой прямо на ваших глазах работают реставраторы. На их столах - множество интересных скульптурных композиций. Новое пространство у музея станет не менее популярным, чем парк "Зарядье", считает министр культуры РФ Владимир Мединский. "Когда через год с небольшим музей откроют, его посетители увидят много удивительного и инновационного", - добавил он.

С открытием атриума и галерей Политехнического музея фактически завершается создание единого пешеходного пространства - проекта, над которым мэрия работала в течение последних лет, отметил Собянин. После реконструкции Старой, Новой, Славянской площадей и прилегающих переулков в городе появился прогулочный маршрут от Лубянки до Зарядья. Глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов назвал его одним из лучших проектов создания комфортной городской среды.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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