В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей

Полиция задержала подозреваемого в попытке похищения у курьера дорогих кроссовок в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, на днях в полицию обратился 18-летний молодой человек, работающий курьером. Он рассказал, что днем на улице Малые Каменщики на него напал неизвестный. Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей. Находившиеся неподалеку друзья потерпевшего бросились в погоню. Грабитель пакет бросил.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Подмосковье. Им оказался следящий за модой 22-летний житель Подмосковья. Как оказалось, он хотел заполучить "заказ". Во время обыска по месту жительства у него был найдены шапка-балаклава и медицинские маски.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".