В Рязани ликвидировали банду наркоторговцев из 24 человек

В Рязанской области задержаны 24 человека, подозреваемых в организации сбыта наркотиков. Возбуждено более сорока уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, в преступное сообщество входили 17 мужчин и 7 женщин. Они сотрудничали с подпольным интернет-магазином по бесконтактному распространению наркотиков. Между членами банды были четко распределены роли. Была создана законспирированная система связи через интернет. Группа продавала наркотики на территории четырех областей - Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской.

Их поимка стала результатом совместной операции сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ и регионального УФСБ при участии УНК УМВД России по Рязанской области. "Закладчики" были задержаны при попытке реализации "синтетики" через тайники. В ходе обысков у задержанных было изъято около семи килограммов сильнодействующих наркотиков.

Возбуждено более сорока уголовных дел по статьям 210 и 228 УК РФ, объединенных в одно производство. Девять задержанных арестованы и находятся в СИЗО, остальные - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.