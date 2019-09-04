К 80-летию ВДНХ в столичном метро начал курсировать тематический поезд

На кольцевую линию метро вышел тематический поезд, посвященный юбилею главной выставки страны.

В первый путь отправился состав из депо "Красная Пресня", и курсировать он будет по кольцевой линии. Поезд типа "Русич" оформлен в юбилейной яркой цветовой гамме. Так, на бортах красуется надпись "Время возрождения", а внутри состав украшен фотографиями наиболее значимых павильонов и других объектов выставки; представлены интересные истории и события, связанные с юбиляром.

Как рассказала на открытии заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, столичный метрополитен стал одной из площадок празднования юбилея ВДНХ. "Мы очень рады принять участие в этом знаковом городском событии и предоставить возможность пассажирам кольцевой линии присоединиться к торжеству", - сказала она.

Кроме этого, столичная подземка выпустила лимитированную серию (10 тыс. экземпляров) транспортной карты "Тройка", также посвященную 80-летию ВДНХ. На карте розово-фиолетового цвета изображена арка Главного входа на ВДНХ со скульптурой "Тракторист и колхозница". Эти карты продаются в автоматах по продаже билетов, а также в кассах на станции "ВДНХ".