В театре имени Волкова зрителям откроют тайны закулисья

В конце августа труппе академического театра имени Федора Волкова представили нового художественного руководителя - заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса. Его концепция, с которой он участвовал в конкурсе на должность худрука, включала, кроме всего прочего, проект "Открытый театр". В полную силу он начнет реализовываться с конца сентября и вполне может стать новой "фишкой" Ярославля.

- Вот здесь у нас будут стоять баннер и вешалки с костюмами, которые могут понадобиться во время репетиции пьес Шекспира, - Сергей Пускепалис показывает, что и где будет размещено в театральном фойе по соседству с бюстом Федора Волкова. - Здесь будут проходить открытые репетиции спектаклей, с понедельника по субботу с 12 до 15 часов.

По словам нового худрука, зритель, пришедший за билетом на очередную постановку, вместо закрытых увидит распахнутые двери в фойе, где будет разворачиваться работа над спектаклем, и сможет на это действо взглянуть не украдкой, не краем глаза, а зайти внутрь и самолично понаблюдать за процессом творчества. И все это бесплатно!

- Все будет импровизационно. Причем видео происходящего мы будем транслировать на экране, размещенном на здании театра. Мы таким образом говорим, что кассовый зал - это не страшное место в нашем театре, а, наоборот, очень привлекательное, - продолжает новый худрук.

Никакого афиширования этих спектаклей в фойе не будет, чтобы, по словам Пускепалиса, "сохранялась интрига" и потенциальному зрителю было интересно, "что показывают сегодня". Благодаря организации таких открытых репетиций волковцы надеются не только привлечь зрителей, но и обеспечить занятость всех без исключения актеров.

Зритель, приходящий за билетом, увидит распахнутые двери в фойе, где будет разворачиваться работа над спектаклем

В частности, члены театральной труппы, не полностью занятые в спектаклях основного репертуара, станут "по совместительству" еще и театральными экскурсоводами.

- Зрители придут на открытую репетицию и смогут заодно побывать на экскурсии по театру, - продолжает Сергей Пускепалис. - Плюсом к репетициям станут театрализованные экскурсии под рабочим названием "Мифы и легенды Волковского театра". Это тоже будет своеобразный спектакль с участием наших актеров. Мы хотим, чтобы гости знакомились со зданием театра, влюблялись в него и уходили в хорошем настроении.

В театре пояснили, что актеры подключатся к проекту в конце месяца, после возвращения труппы с гастролей по Сибири и Уралу, а также решения технических вопросов. Сейчас экскурсии по зданию, которые организуют в основном по заявкам областного туристско-информационного центра, проводит заведующая театральным музеем Ирина Козлова. Людям показывают, как и из чего делаются декорации (ствол дерева - из сантехнической трубы, например), рассказывают об истории сценических костюмов к конкретным спектаклям, театральные байки и много чего еще. Ну а селфи, сделанные на сцене ярославского драмтеатра, видимо, скоро появятся на многих страницах в соцестях.

К слову, Сергей Пускепалис стал худруком Волковского после "раскола" в театре, связанного с попыткой объединения его с питерской Александринкой. Итогом стало освобождение в начале июля от занимаемой должности директора театра Алексея Туркалова и увольнение худрука Евгения Марчелли. В состоянии "безвластия" театр находился полтора месяца.

Кстати

С 23 по 29 сентября в театре имени Волкова пройдет двадцатый Международный Волковский фестиваль, на который приедут театральные коллективы из Эстонии, Франции, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Воронежа, Барнаула, Республики Саха (Якутия). В афише фестиваля десять спектаклей самых разных жанров: классическая драма, балет, пластическая драма, трагифарс, современный жанр сторителлинг, спектакль-променад. Причем одну из постановок на каждом представлении сможет увидеть лишь… один зритель.