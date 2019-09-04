Почти две тысячи отзывов оставили горожане в интернете, комментируя проект схемы движения общественного транспорта, созданный специалистами из Москвы. Треть маршрутов уберут, из оставшихся половину серьезно перестроят. Разработчики уверяют, что это упростит воронежцам жизнь и исключит гонки водителей. Однако основная тональность комментариев - "лучше оставьте как есть".

Сегодня в Воронеже 96 автобусных маршрутов и четыре троллейбусных (последние принимают на себя лишь два процента пассажиропотока). Почти 90 процентов - частично дублируют друг друга. Особенно много таких совпадений на крупных улицах, где в часы пик возникают плотные пробки: Московском и Ленинском проспектах, проспекте Революции, улицам Кольцовской и Ворошилова… Причем нередко схемы движения автобусов совпадают более чем на 75 процентов.

Пассажирам это, с одной стороны, удобно - есть альтернатива. Не поместился в одну маршрутку - подойдет следующая. Однако дублирование приводит к гонкам водителей, конкурирующих за пассажиров, а следовательно - и к авариям.

Специалисты ФАУ "РосдорНИИ", проанализировав ситуацию, предложили сохранить 35 маршрутов в неизменном виде, у 33 поменять трассу, 29 - ликвидировать, а семь - организовать с нуля. За счет подбора оптимальных интервалов движения количество вынужденных пересадок должно чуть снизиться.

Согласно проекту, перевозчики станут активнее использовать вместительные автобусы (например, на улице 9 Января и в растущем микрорайоне Шилово) и обслуживать те кварталы, куда сейчас общественный транспорт не ходит (улицы Ипподромная и Софьи Перовской, микрорайон "Озерки").

Многие, изучив проект, сделали вывод, что их поездки по обыденным делам займут больше времени

Для разгрузки основных магистралей часть автобусов выведут на параллельные улицы. Поскольку выручка там будет меньше, чем на крупных транспортных артериях, маршруты планируют выставлять на конкурс блоками, объединяя выгодные и "социальные" направления.

Нумерацию маршрутов "РосдорНИИ" посоветовал радикально пересмотреть, чтобы убрать повторы цифр и литеры, которые часто путают людей. Например, маршруты 37 и 37а примерно посередине, от площади Ленина, расходятся в противоположных направлениях.

Пока в открытом доступе есть только та часть проекта, которая касается перестройки маршрутной сети. В ближайшем будущем должны обнародовать и другие предложения, например, по организации выделенных полос для общественного транспорта. Ранее такой эксперимент проводили на центральной улице, и он провалился. Возможно, вторая попытка будет удачнее.

В начале сентября проект комплексной схемы пройдет экспертное обсуждение, затем состоятся общественные слушания. В 2020 году маршруты поэтапно разыграют на торгах, прописав в контрактах более высокие требования к качеству и безопасности перевозок. Как подчеркивают в мэрии, для компаний установят ответственность за несоблюдение графиков движения, в том числе в вечернее и ночное время. Если местные предприятия не смогут выйти на торги на новых условиях, это сделают федералы, надеются чиновники.

У воронежцев настрой менее оптимистичный. Один из критиков насчитал 20 локаций, выпавших из поля зрения разработчиков схемы (например, аэропорт и особая экономическая зона "Центр"). Возмущены жители окраинных микрорайонов, особенно Масловки. За ней расположено единственное в городе открытое кладбище и несколько садоводческих товариществ, где семьи с детьми обитают круглый год. Однако маршрут, обслуживающий эту территорию, по новой схеме должен стать короче.

Многие, изучив проект, сделали вывод, что их поездки по обыденным делам станут занимать больше времени. Где-то привычный автобус будет петлять по третьестепенным улицам, где-то - делать крюк с объездом крупного района. На магистральных маршрутах предполагается использовать транспорт большой вместимости, который движется размеренно и степенно, с трудом маневрируя в пробках. Такие машины более безопасны. Но сегодня львиная доля воронежцев голосует рублем за быстроту…

P.S.

Маршруты автобусов и троллейбусов начнут менять в 2020 году. Замечания и предложения можно оставить через соцсеть "ВКонтакте" - в официальной группе "Воронеж" или через специальные формы в сообществах "Город и транспорт" и "Удобный Воронеж".

Кстати

Воронежцы приветствуют развитие троллейбусной сети. Однако сегодня на линию выходит всего 30 единиц электротранспорта. Средств на расширение парка вечно не хватает, недавно Воронеж получил из Москвы 15 подержанных троллейбусов в подарок. Новая схема обещает горожанам шесть маршрутов электротранспорта, на каждом - от 16 до 21 машины. Каким образом удвоят количество "рогатых", пока не поясняется.