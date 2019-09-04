Законы: за мусорные пакеты ввели штраф, студентам подняли пособия

Снижен на треть транспортный налог, дана на пять лет рассрочка при покупке недвижимости, повышены выплаты на лечение детей. Эти и другие региональные законы вступили в силу в сентябре, сообщают собкоры "РГ".

Налоги уменьшили на 170 миллионов

В сентябре в Сахалинской области снизят транспортный налог для всех владельцев легковых машин. Причем это распространяется и на граждан, и на компании. Ставки снижены для всех одинаково - на 30 процентов.

Юридические лица почувствуют экономию уже в этом году, ведь они вносят платежи ежеквартально. Физические - сэкономят в 2020-м, когда будут платить транспортный налог за 2019 год. К примеру, для владельцев авто мощностью 150 лошадиных экономия составит 900 рублей, за транспорт в 200 "лошадок" платеж уменьшится на две тысячи.

Уменьшение доходов муниципальных образований, которое произойдет после снижения транспортного налога, будет компенсироваться из региональной казны. Ожидается, что в 2019 году на это потребуется 9 миллионов рублей, в 2020-м - 170 миллионов.

"Островной регион со своей бюджетной обеспеченностью может позволить себе снизить налоговую нагрузку на жителей", - отметил зампредседателя областной думы Александр Ивашов. Снижение налоговой ставки на легковые авто стало возможно и благодаря тому, что Минтранс России одобрил предложение врио губернатора Валерия Лимаренко - сделать трассу Южно-Сахалинск - Оха федеральной. Новый статус дороги позволит получить из федерального бюджета более 13 миллиардов на ее строительство, ремонт и содержание.

Штраф за мусор - до 50 тысяч

В Пензенской области ввели серьезные штрафы за нарушение правил сбора твердых коммунальных отходов.

Прежде всего, это ужесточает контроль за работой регионального оператора. Например, введены штрафы за "необеспечение создания площадок накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных", за их ненадлежащее содержание, за отсутствие на них информации, предусмотренной областными правилами, за размещение контейнеров в неположенных местах, а также за их отсутствие на площадках.

Также ответственность ожидает регионального оператора за "непредоставление пакетов или других емкостей для накопления твердых коммунальных отходов в случае, если указанная обязанность возложена на него".

Размеры штрафов варьируются от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 20-50 тысяч для юридических. Впрочем, закон позволяет проверяющим "на первый раз" наказывать нарушителя предупреждением, а не штрафом.

Такого же размера штрафы для должностных и юридических лиц отныне предусмотрены за складирование твердых коммунальных отходов вне контейнеров или в контейнерах, предназначенных для другого мусора. Например, штрафовать будут за крупногабаритные отходы, помещенные в контейнеры для "обычного мусора". К ответственности за "неправильный выброс" мусора по этой статье будут привлекать и рядовых граждан. Штраф для них составит от одной до трех тысяч рублей.

Недвижимость: бизнесу дали рассрочку на пять лет

В Курской области установили пятилетнюю рассрочку при покупке в регионе государственной или муниципальной недвижимости ее арендаторами, представителями малого и среднего бизнеса.

Добавили льготников и льгот

В Астраханской области изменился порядок расчета среднедушевых доходов для категорий, получающих льготы с учетом критерия нуждаемости. И значительно расширены меры социальной поддержки.

В доходах теперь не учитываются установленные областным законом социальные выплаты, субсидии на коммуналку и федеральные выплаты по уходу за детьми-инвалидами.

Также закон вводит ежемесячное пособие на оплату телефона для региональной категории льготников - граждан с трудовым стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

По 350 рублей ежемесячно, чтобы добираться до места учебы, будут получать на проезд детям-школьникам многодетные семьи, школьникам-сиротам опекуны, а также детям-сиротам, обучающимся в ПТУ. Компенсации также получат семьи с детьми-инвалидами и малоимущие семьи. Им частично возместят расходы на дорогу к месту получения медицинской помощи за пределами региона. Введены и другие льготы для семей (подробнее - в главе "Семья: дети, дом, лечение).

На финансирование нового закона только в 2020 году потребуется более миллиарда рублей.

"Политическим" - проезд бесплатный

В Курской области уточнили льготы для реабилитированных лиц и граждан, признанных жертвами политических репрессий.

Для них предусмотрена компенсация стоимости проезда по железной дороге в пределах страны. Льгота предоставляется раз в год, распространяется на поездки в плацкартных и купейных вагонах, включая стоимость белья.

Если курянин при наличии железнодорожного сообщения воспользовался иным видом транспорта, компенсация выплачивается в размере, не превышающем стоимость билета на поезд.

Семья: дети, дом, лечение

Липецкая область: многодетным семьям из региональной казны компенсируют 30 процентов затрат на строительство дома.

Супруги с тремя детьми получат по 810 тысяч рублей, с четырьмя - 972 тысячи рублей, пятью - 1 миллион 134 тысяч, шестью - 1 миллион 296 тысяч, а с семью детьми - 1 миллион 458 тысяч рублей.

Эти суммы рассчитывались по определенной методике, за основу взяли нормативную площадь дома для каждого члена семьи и стоимость его возведения. И хотя показатели, естественно, средние, потенциальные участники программы сразу обрадовались положительному решению народных избранников: ведь некоторым выделенных средств хватит не только на фундамент, но и на стены будущего дома.

Липецких многодетных супругов уже ждут в управлении капитального строительства региона: с заявлениями на выплату.

Курская область: на областной материнский капитал запретили покупать непригодное для проживания жилье.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе Курской облдумы, поправки призваны усиливать контроль за расходованием средств областного материнского капитала при их направлении на улучшение жилищных условий.

Так, закон дополнен частью 71. В ней как раз говорится, что, средства областного материнского капитала нельзя направлять на приобретение жилья, признанного непригодным для проживания, а также на покупку комнат и квартир в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Курская область: размеры выплат на детей уменьшать не будут.

Утвержден размер ежемесячной выплаты в связи с рождением и усыновлением третьего или последующего ребенка. Он составит 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Курской области, за второй квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплаты.

Важным новшеством станет то, что размеры выплат уменьшать не станут. Возможна ситуация, при которой величина прожиточного минимума будет снижена. На это, в частности, влияют сезонные факторы, например, стоимость продуктов питания.

Формально с уменьшением прожиточного минимума должен сократиться и размер ежемесячной выплаты на ребенка. Однако новая редакция закона на этот случай гарантирует семьям выплату пособий в прежнем размере.

Курская область: студентам в три раза повысили пособие на детей.

С 1 января 2020 года будет увеличен размер ежемесячного пособия малоимущим семьям с детьми, в которых оба родителя являются студентами. С 900 рублей до 3000 с ежегодной индексацией.

Астраханская область: семьям, воспитывающим детей-инвалидов, почти в два раза увеличили соцвыплаты на лечение.

На что же смогут рассчитывать родители детей-инвалидов? В первую очередь с 3,5 тысячи рублей до 7 тысяч вырастет компенсация расходов, связанных с лечением их детей за пределами Астраханской области в течение двух недель.

Если же придется провести в больнице от 14 до 30 дней, компенсация составит 10 тысяч рублей, а не пять, как сейчас. Семьи, которым пришлось задержаться в иногородней клинике больше месяца, получат 15 тысяч рублей вместо семи.

Вырастет также размер компенсации на покупку лекарств и медоборудования с 7 до 15 тысяч рублей.

Астраханская область: увеличено ежегодное пособие детям из многодетных семей на приобретение школьных принадлежностей.

А пособия на детей и дополнительные выплаты семьям, усыновившим детей, теперь будут выплачиваться до достижения ребенком 18 лет без дополнительных условий.

Астраханская область: упрощено получение льгот многодетным семьям.

Теперь для подтверждения статуса достаточно заявления от супругов о совместном ведении хозяйства. Статус многодетной семьи останется и в случае, если один из ее членов переходит на полное гособеспечение, к примеру, ребенок поступил в кадетское училище или по достижению 16 лет, работает и параллельно очно учится в ссузе или вузе.