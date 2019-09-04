Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Японский премьер принимает участие в форуме уже в четвертый раз, передает ТАСС.

В ходе встречи на полях форума Путин и Абэ обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также проблематику мирного договора, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Премьер-министр Японии перед вылетом во Владивосток заявил журналистам, что на встрече с российским лидером хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора на новый уровень.