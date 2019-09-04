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04.09.2019 06:52
Проект: В регионах

Набирая высоту

Аэропорт Южно-Сахалинска становится еще более комфортным для пассажиров и инвесторов
Текст: Павел Сонин
Благодаря поддержке федеральных и региональных властей главные воздушные ворота Сахалинской области трансформируются в современный высокотехнологичный аэрокомплекс.

О том, когда он распахнет свои двери, как изменится качество обслуживания пассажиров и какие возможности откроются для бизнеса, рассказывает генеральный директор АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" Никита Полонский.

РГ: Никита Сергеевич, каковы особенности нового аэровокзального комплекса и в какой стадии готовности находится объект?

Никита Полонский: Новый аэровокзал кардинально отличается от старого. Одна только его площадь составляет 40 тысяч квадратных метров, это в пять раз больше, чем здание, которое используется сейчас. Новый комплекс гораздо просторнее, технологичнее и комфортнее, он отвечает всем современным требованиям к обслуживанию пассажиров.

Комфорт пассажиров - наша первоочередная задача. Телескопические трапы, более обширные и уютные зоны питания и торговли, удобные залы ожидания - все эти составляющие открывают множество новых возможностей.

Что касается сроков, сейчас мы на середине пути. Завершен монтаж металлического каркаса здания, ведутся работы на фасаде и кровле. Сроки сдачи сдвинулись потому, что изменились требования к транспортной безопасности и обработке багажа пассажиров, и мы вынуждены вносить изменения в уже готовый проект. Для нас проектные изменения - проблема решаемая. Это обычная практика реализации долгосрочных сложных объектов.

РГ: Обычно необходимость изменения проектной документации вызывает у заказчиков и строителей затруднения - очень уж долгое это дело. В чем ваш секрет?

НП: Секретов нет, есть современные информационные решения, которые мы активно применяем. В частности, используем технологию BIM-модели­рования. Она позволяет создать трехмерную цифровую копию строящегося здания, где в режиме реального времени отражаются все происходящие на стройке изменения. Кроме того, это помогает достаточно быстро вносить необходимые правки и существенно облегчает процесс контроля.

У Сахалинской области появится современный аэровокзал, рассчитанный на совершенно иные объемы пассажиро- и грузоперевозок

Разработанная по нашему заказу BIM-модель станет основой для формирования в новом здании аэровокзала системы "умный дом". Этот программный продукт в автоматическом режиме управляет объектом, на котором установлен, отвечает за экономное расходование ресурсов, позволяет существенно - до 30 процентов - снизить расходы.

РГ: В конце 2018 года в правительстве Сахалинской области сменилось руководство. Насколько конструктивно выстраивается сотрудничество с новой командой?

НП: У нас проходили встречи с Валерием Лимаренко, а с профильными руководителями из регионального правительства мы и вовсе взаимодействуем на постоянной основе, и у них есть важная черта - готовность к диалогу. Новая команда прислушивается к мнению специалистов. Это очень значимый для меня лично момент.

Мы ощущаем поддержку как в решении текущих задач, так и в реализации планов развития аэропорта. Сейчас идет не только возведение нового аэровокзала, но и реконструкция мест стоянки воздушных судов, решается вопрос о строительстве новой взлетно-посадочной полосы.

У Сахалинской области появится современный аэровокзал, рассчитанный на совершенно иные объемы пассажиро- и грузоперевозок. А значит, мы сможем использовать уникальные географические возможности нашего региона, через который проходят воздушные маршруты из Северной Америки в Азиатско-Тихоокеанский регион и обратно. С появлением необходимой инфраструктуры мы готовы будем предложить компаниям-перевозчикам достойную альтернативу. Предварительные договоренности у нас уже есть, так что наши планы, при поддержке областных властей, вполне реальны.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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