4-6 сентября 2019 владивосток
Экономика
04.09.2019 15:02
Текст: Ольга Игнатова

Досмотр транзитных пассажиров внутренних авиалиний могут отменить

Минтранс РФ хочет отменить предполетный досмотр пассажиров на внутренних транзитных рейсах. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлану Петрову.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петрова на Восточном экономическом форуме, который проходит в настоящее время во Владивостоке, сообщила, что Минтранс уже подготовил проект соответствующего приказа и направил его на согласование в заинтересованные ведомства.

Фото: iStock
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Упразднение процедуры обязательного предполетного досмотра сделает пребывание транзитных пассажиров на территории аэропорта более комфортным, а также сведет к минимуму риск опоздания пассажиров на следующий рейс. Помимо этого аэропорты смогут сэкономить - им не нужно будет строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потоков, считает гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

Под транзитными обычно понимаются те пассажиры, которые летят на одном самолете, но с посадкой. Например, перевозчик делает посадку в промежуточном аэропорту для дозаправки или по другим причинам, например для смены экипажа. Транзитный пассажир в это время может выйти из самолета и прогуляться по аэропорту. Сейчас он обязан после этого снова пройти досмотр для прохода в чистую зону аэропорта и для посадки в самолет.

Проверка перед вылетом предполагает несколько этапов. Вначале пассажир вместе с багажом проходит регистрацию. В зависимости от провозимых предметов пассажир может пройти санитарно-карантинную, фитосанитарную и ветеринарную проверки. Для доступа к международным рейсам необходимо пройти таможенный контроль. Завершающий этап - предполетный осмотр.