Досмотр транзитных пассажиров внутренних авиалиний могут отменить

Петрова на Восточном экономическом форуме, который проходит в настоящее время во Владивостоке, сообщила, что Минтранс уже подготовил проект соответствующего приказа и направил его на согласование в заинтересованные ведомства.

Упразднение процедуры обязательного предполетного досмотра сделает пребывание транзитных пассажиров на территории аэропорта более комфортным, а также сведет к минимуму риск опоздания пассажиров на следующий рейс. Помимо этого аэропорты смогут сэкономить - им не нужно будет строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потоков, считает гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

Под транзитными обычно понимаются те пассажиры, которые летят на одном самолете, но с посадкой. Например, перевозчик делает посадку в промежуточном аэропорту для дозаправки или по другим причинам, например для смены экипажа. Транзитный пассажир в это время может выйти из самолета и прогуляться по аэропорту. Сейчас он обязан после этого снова пройти досмотр для прохода в чистую зону аэропорта и для посадки в самолет.

Проверка перед вылетом предполагает несколько этапов. Вначале пассажир вместе с багажом проходит регистрацию. В зависимости от провозимых предметов пассажир может пройти санитарно-карантинную, фитосанитарную и ветеринарную проверки. Для доступа к международным рейсам необходимо пройти таможенный контроль. Завершающий этап - предполетный осмотр.