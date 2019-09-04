Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака

Преимущественное влияние на развитие онкологических заболеваний оказывает образ жизни. Роль наследственности в этом занимает лишь 15 процентов.

Об этом во время общения с журналистами на Восточном экономическом форуме заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, тремя главными факторами возникновения злокачественных опухолей является курение, злоупотребление алкоголем и вирус папилломы человека.

- Курение в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Чрезмерное употребление алкоголя также является одной из причин. Вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет на развитие гинекологического и рака ротоглотки. Все факторы подтверждаются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), - заявил Каприн.

Академик также добавил, что ряд онкологических заболеваний может развиться из-за обильного употребления красного мяса.

Каприн отметил, что сейчас в России наблюдается существенное снижение числа курильщиков.

- Примерно лет через 5-7 мы ожидаем значительного роста продолжительности жизни и снижения количества заболеваний, которые стимулируются, в частности, курением, - сказал онколог.

Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра. Он будет создан в рамках российско-японского проекта.

- В центре смогут лечиться люди с любыми опухолевыми локализациям. Главное, чтобы мы видели, что лучевая или протонная терапия уже не работают, так называемая резистентность. Ионная терапия позволяет расширить терапевтические возможности, - заявил онколог.

Ионный центр будет работать в городе Обнинск Калужской области.