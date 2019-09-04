Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака

Новости

Роухани: Иран продолжит исследования в сфере атома вне рамок ядерной сделки 22:25
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США 22:19
В ГП назвали профессиональными действия силовиков на митингах 21:40
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы 21:38
Вышел трейлер "Плохих парней 3" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом 21:25
Экспериментальные "Уралы" ржавеют под открытым небом 21:17
Российские туристы в Болонье поймали уличного вора 20:32
Депутаты Британии приступают ко второму чтению закона об отсрочке Brexit 20:21
В Беларуси указом президента создается Авиационная инспекция 20:20
Сайдик доволен итогами очередного заседаний ТКГ в Минске 19:46
Путин одобрил новый планшет лесничего 19:43
Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию 19:39
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города 19:33
Климов: Выборы в МГД стали предлогом для попыток дестабилизации извне 19:02
Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны 18:52
Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ 18:45
Депутаты Госдумы не поедут в Германию на встречу с Deutsche Welle 18:38
СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете 18:38
Хабиб отменил открытую тренировку перед поединком с Порье 18:35
СМИ сообщили о размере зарплаты Зеленского 18:25
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма 18:22
Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске 18:19
Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве 18:17
Чак-чак, рыбалка, баня: Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане 18:14
Новый Renault Duster для России будет отличаться от европейского 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 20:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака

Текст: Тимур Алимов
Преимущественное влияние на развитие онкологических заболеваний оказывает образ жизни. Роль наследственности в этом занимает лишь 15 процентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом во время общения с журналистами на Восточном экономическом форуме заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
На Урале диагностикой рака займется искусственный интеллект

По его словам, тремя главными факторами возникновения злокачественных опухолей является курение, злоупотребление алкоголем и вирус папилломы человека.

- Курение в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Чрезмерное употребление алкоголя также является одной из причин. Вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет на развитие гинекологического и рака ротоглотки. Все факторы подтверждаются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), - заявил Каприн.

Академик также добавил, что ряд онкологических заболеваний может развиться из-за обильного употребления красного мяса.

Каприн отметил, что сейчас в России наблюдается существенное снижение числа курильщиков.

Фото: iStock
Ученые нашли уязвимое место многих типов рака

- Примерно лет через 5-7 мы ожидаем значительного роста продолжительности жизни и снижения количества заболеваний, которые стимулируются, в частности, курением, - сказал онколог.

Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра. Он будет создан в рамках российско-японского проекта.

- В центре смогут лечиться люди с любыми опухолевыми локализациям. Главное, чтобы мы видели, что лучевая или протонная терапия уже не работают, так называемая резистентность. Ионная терапия позволяет расширить терапевтические возможности, - заявил онколог.

Ионный центр будет работать в городе Обнинск Калужской области.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Онкология: как победить рак Восточный экономический форум-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин назвал "придурками" считающих Дальний Восток балластом
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма
В Италии сформировано новое правительство
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии