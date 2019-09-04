Голодец: Россия является одной из стран-лидеров по образованию в искусстве

Отечественное образование в сфере искусства считается одним из сильнейших в мире. Об этом сообщила Ольга Голодец, выступая на Восточном экономическом форуме, который открылся сегодня во Владивостоке.

"Россия - это одна из стран, которые занимают реально ведущие, лидирующие позиции во всем мире в области образования в искусстве", - приводит слова заместителя председателя правительства России РИА Новости.

Ольга Голодец также добавила, что российские консерватории и художественные учебные заведения входят в число лучших в мире. "Я не говорю о наших исследовательских центрах, таких как хореографические училища, наши центральные музыкальные школы", - подчеркнула она.

Кстати, согласно исследованию американского издания CEOWORLD magazine, Московская консерватория имени Чайковского заняла четвертое место в рейтинге лучших музыкальных учебных заведений в мире. Первые строчки рейтинга заняли Джульярдская школа (Нью-Йорк), Музыкальный колледж Беркли (Бостон) и Музыкальная консерватория Новой Англии (Бостон).