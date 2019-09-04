Режим свободного порта могут распространить на Забайкалье

Практически все инструменты развития, предусмотренные для Дальнего Востока, действуют в отношении Забайкальского края, рассказал "РГ" губернатор Забайкалья Александр Осипов, комментируя первый год жизни края в составе ДФО.

Около 40 законов и почти 150 различных постановлений правительства РФ определяют инструменты, которые облегчают и ускоряют экономическое и социальное развитие региона.

Это, например, демографические выплаты на первого, второго и третьего ребенка, увеличенный материнский капитал на 135 тысяч рублей. Отсутствие НДС на региональные авиационные перевозки позволяет снизить их стоимость. Субсидирование большей части авиационных маршрутов делает их доступней для жителей края.

И самый главный инструмент - территория опережающего социально-экономического развития. Кроме того, надеемся на введение режима свободного порта в Забайкалье.

В регионе применяются инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов. С 1 августа действует программа "Дальневосточный гектар". Отдельная программа социального развития центров экономического роста, ее финансирование составляет почти 3,5 миллиарда рублей в этом году и десять миллиардов на трехлетку, что позволяет нам только в 2019-м осуществить 76 крупных проектов и более 600 небольших.