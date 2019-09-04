Якутия и "РусГидро" создадут единую теплоснабжающую организацию

В первый день Восточного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев, мэр столицы республики Сардана Авксентьева и генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов подписали соглашение о развитии системы централизованного теплоснабжения в Якутске.

В рамках соглашения ПАО "Якутскэнерго" и находящееся в муниципальной собственности АО "Теплоэнергия" планируют создать в городе единую теплоснабжающую организацию с функциями теплосетевого предприятия, а также включить в ее тарифы инвестиционную составляющую на мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения.

Как сообщается на официальном портале республики, при реализации документа Якутск перейдет в ценовую зону теплоснабжения, здесь будет внедрена модель "альтернативной котельной". Это означает, что цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня. Подготовительные мероприятия включат в себя оценку повышения надежности, эффективности теплоснабжения, а также тарифных решений.

Айсен Николаев отметил, что подписание соглашения стало логическим завершением многолетнего труда по созданию единого теплосетевого предприятия в Якутске.

- Было достаточно много разных дискуссий, и мы нашли то решение, которое позволит кратно повысить надежность теплоснабжения в столице республики. Самое главное - потребители получат значительное снижение тарифа на тепловую энергию, - подчеркнул он.

По словам Николая Шульгинова, Якутия станет первым регионом, где будет внедрен метод регулирования цен по принципу "альтернативной котельной".

Еще одним важным пунктом соглашения стала договоренность о строительстве второй очереди Якутской ГРЭС-2. Новый объект будет расположен на площадке старой Якутской ГРЭС. Его электрическая мощность составит 157,4 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч. Проект вошел в утвержденный правительством страны перечень тепловых электростанций, которые будут построены в неценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.